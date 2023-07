: Das von der Stiftung Baden-Württemberg geförderte Projekt „kicken & lesen“ fand am vergangenen Wochenende seinen Abschluss. Die katholische Bücherei in Thalheim gestaltete eines der elf in Baden-Württemberg geförderten Projekte. Das Projekt hat zum Ziel, die Lesekompetenz von Jungs zu fördern. Ein zweitägiges Fußballcamp beim SC Freiburg war nun die Belohnung für die leseintensiven Wochen, die hinter den 18 Jungs im Alter zwischen 7 und 13 Jahren und ihren sieben Betreuern liegen. Während den beiden Tagen in Freiburg gab es ein Stationstraining mit Fußball- und Leseaufgaben, eine Leserallye im Dreisamstadion und eine Mini-Weltmeisterschaft in gemischten Projekt-Teams, wie es in einer Mitteilung heißt.