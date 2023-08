Im ehemaligen Vögele-Gebäude in der Zeppelinstraße 2 tut sich was: Investor Jörg Reents hat das Gebäude im Bieterverfahren gekauft und will noch in diesem Jahr mit seiner Firma servFaces GmbH, die unter anderem Autopflegemittel herstellt, dort einziehen, informiert die Stadtverwaltung.

Investor nutzt ein Drittel der Gesamtfläche

Die Firma servFaces GmbH wird rund ein Drittel der 22.000 Quadratmeter großen Gesamtfläche selbst nutzen und weitere Räumlichkeiten, darunter Lagerflächen und Büroräume, vermieten. Im unteren Geschoss etwa soll im neuen Jahr ein Fitness- und Gesundheitsstudio einziehen. Bestehende Mietverhältnisse können laut Investor bestehen bleiben, sofern die Mieter dies wünschen. Geschäftsführer Jörg Reents kommt gebürtig aus Mengen, seine Firma, die rund 30 Mitarbeiter umfasst, ist noch auf mehrere Sitze verteilt und in Ostrach und Dresden angesiedelt. Nachdem ein Bau eines Firmengebäudes in Mengen an den steigenden Kosten scheiterte, wurde er auf das Bieterverfahren des Vögele-Insolvenzverwalters am Standort Sigmaringen aufmerksam.

Fitness- und Gesundheitsstudio soll im Erdgeschoss einziehen

„Es freut uns, nach Jahren des teilweisen Leerstands nun einen Käufer gefunden zu haben, dessen Konzept die Wiederbelebung des Gebäudes und die Ansiedlung eines Gewerbeparks vorsieht“, sagt Bürgermeister Dr. Marcus Ehm. Auch die Nutzung der unteren Gebäudeetage als Fitness- und Gesundheitsstudio begrüßt Ehm: „Das Studio ergänzt das bestehende Portfolio Sigmaringens.“ Auch Sigmaringens Wirtschaftsförderer Uwe Knoll freut sich über die Synergieeffekte, die der Gewerbepark mit sich bringt.

Viele Jahre deutsche Firmenzentrale von Vögele

Das Gebäude war lange Jahre Firmenzentrale der deutschen Niederlassungen der Charles-Vögele-Gruppe – ein Schweizer Mode-Einzelhandelsunternehmen, das 2017 aufgelöst wurde. Zuletzt war als großer Mieter die Bekleidungsmarke „Miller&Monroe“ eingemietet, die dann an ein niederländisches Unternehmen verkauft wurde.