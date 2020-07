In einer Gaststätte in der Innenstadt sind am Montagabend vier Männer aneinandergeraten, informiert die Polizei. Dabei wurde der Gastwirt mit einem Barhocker leicht verletzt. Grund für die Auseinandersetzung war, dass der Wirt zwei der Gäste aufgrund vorangegangener Beleidigungen eines 22-Jährigen des Hauses verweisen wollte. Darüber waren die 28 und 26 Jahre alten Männer derart erbost, dass sie erst ihre Gläser hinter die Theke warfen und im Anschluss den Gastwirt mit einem Barhocker schlugen. Danach flüchteten sie. Der hinzugerufenen Polizeistreife gelang es später bei den Ermittlungen, die beiden Männer zu ermitteln. Sie müssen nun mit Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.