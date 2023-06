Die Veranstaltung bietet ein vielfältiges Kinder- und Familienprogramm. Von 14 bis 17 Uhr gibt es Aktionen und Mitmachangebote rund um die Elemente Feuer und Wasser. Die einstündige Führung startet um 14 und um 16 Uhr und ist im Eintrittspreis inbegriffen. Wenn sich die Dunkelheit allmählich über dem Hochplateau ankündigt, beginnt um 18 Uhr das Fest mit Lichtilluminationen und Einblicken in die Schmiedekunst. Ab 20 Uhr erleben die Gäste eine faszinierende Feuer- und Wassershow auf der Heuneburg, bei der die Elemente zum Leben erweckt werden. Die Tänzer von Firedancer begeistern mit Akrobatik und Performance: energiegeladen, wild, kraftvoll und anmutig. Mit seiner Seifenblasenkunst verwandelt Rinaldo die Heuneburg in eine zarte Welt aus Luft und Wasser. Ein mobiler Burgerstand versorgt die Gäste während des gesamten Festes mit einer Vielzahl an Burger-Variationen. Zudem werden an weiteren Essensständen schwäbische Spezialitäten wie Dinnete oder Käsespätzle angeboten.

Erlebnistag auf dem Schloss

Der jährlich wiederkehrende Schlosserlebnistag findet dieses Jahr am Sonntag, 18. Juni, statt und trägt den Untertitel „Feuer und Wasser“. Der Brand im Hohenzollernschloss hat sich zum 130-zigsten Mal gejährt: „Es brennt im Schlosse!“ Für die Bewohner eine unvorstellbar Katastrophe. Anhand eines historischen Einsatztagebuches werden die dramatischen Stunden im Schloss und der Kampf gegen die Feuersbrunst geschildert. Wie konnte der zu befürchtende Schaden begrenzt und möglichst viel Bausubstanz und Wertgegenstände erhalten werden? Unser preußischer Brandmeister nimmt die Teilnehmer mit in den Feuerwehreinsatz und erzählt von diesen tragischen Stunden im Hohenzollernschloss. Gleichzeitig beleuchtet die Stadt Sigmaringen das Thema: „Wasser“. Für die Feuerwehren der Stadt Sigmaringen und der angrenzenden Gemeinden ist Wasser ein besonders wertvolles Gut. Die Stadt lädt aus diesem Anlass zur Brünneles-Führung rund um das Schloss. Stadtführerin Barbara Liche zeigt, was hinter einem Brunnen alles stecken kann – jeder Brunnen in Sigmaringen erzählt seine ganz eigene Geschichte. Die beiden Sonderführungen werden jeweils um 10.30 Uhr und 14.30 Uhr angeboten. Die „Brünneles“-Führung beginnt direkt am Rathausbrunnen. Die Sonderführung „Brandheiss“ direkt im Schloss. Online-Reservierung unter https://hohenzollern-schloss.de/event/schlosserlebnistag.