Einbruch mit Sachbeschädigung im Bereich der Sportanlagen

Nach einem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei Sigmaringen am Samstag gegen 01:00 Uhr drei Personen im Alter von 19, 21 und 22 im Bereich der Sportanlagen in Sigmaringen-Laiz feststellen. Diese stehen laut Polizei im Verdacht an den dortigen Gebäuden Scheiben beschädigt und eine Geldkassette mit noch unbekannten Bargeldbetrag aus einem Gebäude entwendet zu haben.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt, die Höhe des möglichen Diebesguts kann noch nicht beziffert werden. Die drei Beschuldigten aus dem Bereich Sigmaringen wurden nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt wurde versucht in ein leerstehendes Einfamilienhaus im Hitzkofer Weg einzubrechen, was trotz erheblicher Gewalteinwirkung und unter Zuhilfenahme einer Eisenstange misslang. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter T. 07571/104220 mit dem Polizeirevier Sigmaringen in Verbindung zu setzen.