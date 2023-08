Durch das Unwetter, das am Freitagabend auch über Sigmaringen zog, war die Feuerwehr Sigmaringen ab 20.30 Uhr im Einsatz. „Bis Freitagvormittag mussten die Einsatzkräfte fast 50 Einsatzstellen abarbeiten“, informiert Joachim Pfänder von der Feuerwehr. Unter anderem mussten in Gutenstein ein Zeltlager geräumt und 37 Kinder unverletzt in Sicherheit gebracht werden.

Bäume stürzen auf das Gleisbett der Bahn

Unzählige Bäume stürzten auf die Straßen und auf Fahrzeuge, Bauzäune mussten aufgestellt werden und im Rahmen einer Tierrettung wurden noch sieben Wachteln eingefangen und in Sicherheit gebracht, nachdem ein umstürzender Baum die Vogelvoliere zerstört hatte.

In Jungnau wurde eine 20KV Stromleitung beschädigt, die auf die Straße fiel und im Bereich Unterschmeien musste das Gleisbett der Deutschen Bahn von umgestürzten Bäumen befreit werden. Ein Trupp der Feuerwehr war deshalb mit einem Kontrollzug unterwegs. Auf dem Campingplatz in Sigmaringen stürzte ein Baum auf ein Wohnmobil und zerstörte das Fahrzeug. Der Ast eines anderen Baums schlug nur wenige Zentimeter neben einem Zelt ein. Alle Abteilungen der Feuerwehr Sigmaringen waren gefordert und die Abteilung Stadt unterstützte noch die Feuerwehr Sigmaringendorf beim Brand eines Wohnwagens mit Gartenlaube im Laucherthal. Personen kamen bei allen Einsätzen zum Glück nicht zu Schaden. 80 Feuerwehrleute waren nach Angaben von Joachim Pfänder im Einsatz.