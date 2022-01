Nachdem eine 42-jährige Frau aus Mengen selbst Opfer einer Straftat wurde, rastete sie laut Angaben der Polizei am späten Freitagabend etwa gegen 22.15 Uhr während der Versorgung im Rettungswagen völlig aus. Die alkoholisierte Frau war plötzlich mit den Maßnahmen der Rettungskräfte nicht mehr einverstanden und wollte die Örtlichkeit in Sigmaringen in den Burgwiesen verlassen.

Im weiteren Verlauf beleidigte sie die eingesetzten Beamten und Beamtinnen des Polizeireviers Sigmaringen und wurde immer aggressiver. Schließlich mussten ihr sogar Handschließen angelegt werden. Bevor sie anschließend in einem Krankenhaus untergebracht werden konnte, spuckte sie einen Polizeibeamten ins Gesicht. Die Frau muss jetzt selbst mit einer Strafanzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft rechnen.