Bei einem Streit zwischen zwei Bewohnern in der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Sigmaringen ist ein Mensch verletzt worden. Ein Mann wurde festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Polizei trifft auf aggressive Stimmung

Mit den beiden Streitenden solidarisierten sich im Verlauf ihres Konflikts am Dienstagabend andere Menschen. Als Beamte zum Einsatzort eintrafen, standen 100 Menschen auf dem Freigelände, die Stimmung war den Angaben nach aggressiv. Die Polizei entdeckte einen 27 Jahre alten Mann, der durch einen Messerstich am Oberarm verletzt wurde.

Ein 44-Jähriger, der vom Sicherheitsdienst dabei beobachtet wurde, wie er in der Menschenmenge mit einem Messer hantierte, wurde vorläufig festgenommen.

Ermittlung wegen schweren Landfriedensbruchs

Ob das Messer und der Mann etwas mit der Verletzung zu tun hatten, muss noch geklärt werden. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen schweren Landfriedensbruchs.

Auf wie viele Beteiligte das Ermittlungsverfahren gegebenenfalls noch ausgeweitet werden muss, klärt sich nach dem Ende der Ermittlungen. (dpa)