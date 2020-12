25 Minuten Zeit, um einen Bewerber per Videochat kennenzulernen: Diese Möglichkeit hatten Unternehmen vor Kurzem beim ersten Online-Recruiting-Day der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Bei rund 80 Speed Datings kamen Arbeitgeber und Studierende zusammen, berichtet die Hochschule.

Kooperation von Career Center und Förderverein

Was tun, wenn keine Veranstaltung vor Ort stattfinden kann und man trotzdem Unternehmen mit Studierenden in Kontakt bringen will? Als Antwort auf diese Frage wurde im Career Center der Hochschule in Kooperation mit dem Förderverein der erste Online Recruiting Day entwickelt. Gemeinsam organisierten drei Mitarbeiterinnen die Premier Online-Speed-Datings mit Studierenden, die auf der Suche nach Praktikumsplätzen, Abschlussarbeiten oder Einstiegspositionen sind. 17 Unternehmen – allesamt Fördervereinsmitglieder – deckten unterschiedliche Branchen und damit Studienrichtungen ab. Interessierte Studierende luden ihren Lebenslauf auf die interne Karriereplattform Careers & More hoch und bewarben sich für passende Speed Datings. Anschließend wählten die Firmen Studierende aus, die sie kennenlernen wollten.

Positive Resonanz von Firmen und Studierenden

„Wir hatten sehr gute Gespräche“, sagte Carsten Lange von der Firma Schaefer in Laiz nach der Veranstaltung. Tatjana Reich von Rentschler Biopharma berichtete von einem „interessanten Austausch mit den Studierenden“. Auch das Feedback von Skarlet Dietrich von Trumpf Laser, die auch schon an Online-Messen anderer Hochschulen teilgenommen hat, war sehr positiv: „Die Bewerber waren sehr gut. Sie hatten Fragen dabei und waren gut vorbereitet.“ Manchmal sei sogar die Zeit knapp geworden. Auch für viele Studierende war der Online Recruiting Day während der Corona-Pandemie eine willkommene Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen. Viele meldeten sich im Anschluss und bedankten sich für das Event. „Ich konnte bessere Diskussionen als auf einer Messe führen“, sagte beispielsweise der Masterstudierende Marcel Steurer. Ein anderer Studierender schrieb sogar, dass man ihm direkt eine Stelle angeboten habe. „Ich würde jederzeit wieder an diesem Event teilnehmen“, sagte die Masterstudierende Sabrina Zick. „Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen, aber natürlich auch Verbesserungsvorschläge bekommen“, sagt Hannah Pfefferle vom Career Center. Möglicherweise gebe es weitere Veranstaltungen dieser Art.