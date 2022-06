Auf dem Hedinger Friedhof in Sigmaringen wurden zwei Stelen für den 171 Jahre dauernden Einsatz der Vinzentinerinnen in der Stadt und die 110-jährige Wirken der Franziskaner vom Kloster Gorheim aus errichtet.

An den selbstlosen Dienst an den Nächsten und das Wirken der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul und der Gorheimer Franziskaner in Sigmaringen erinnern zwei Stelen auf dem Hedinger Friedhof. Die katholische Kirchengemeinde