Elf Akteure sowie Gruppen aus dem gesamten Kreisgebiet bringen dem Landkreis Sigmaringen laut Pressemitteilung des Landratsamtes am Samstag, 24. Juni, um 20 Uhr in der Römerhalle in Inzigkofen ein höchst originelles und spritziges Geburtstagsständchen zum 50-jährigen Bestehen – mit einem bunten Abend mit Musik, Theater, Poetry, Comedy und Jonglage. Landrätin Stefanie Bürkle und Edwin Ernst Weber, Geschäftsführer des Kreiskulturforums, laden die Bevölkerung zu dieser besonderen Geburtstagsgala unter dem Motto „Happy Birthday Landkreis Sigmaringen“ ein. Die Moderation übernimmt Hermann Brodmann aus Sigmaringendorf.

Das Programm startet um 20 Uhr mit fetzigen Klängen der integrativen Lautenbacher Blaskapelle aus dem Linzgau und der Begrüßung der Gäste durch Stefanie Bürkle. Es folgen Auftritte der Sängerin Alexandra Hofmann aus Meßkirch und des 2016 mit dem Kleinkunstpreis des Landkreises ausgezeichneten Poetry-Slammers Andreas Rebholz aus Sigmaringendorf. Weiter geht es klassisch und poppig mit dem 2023 bei „Jugend musiziert“ erfolgreichen jungen Störck-Quartett aus Bad Saulgau mit Wiktoria Wasilewska (Violine), Maximilian Münster (Violine), Emma Laschewski (Viola) und Leonard Boss (Violoncello). Anschließend steht das Improtheater „Spieltrieb“ auf der Bühne, seit vielen Jahren eine feste Größe im Kulturleben des Kreises.

Die zweite Programmhälfte leitet die Gruppe Klanglichter des Hauses Nazareth in Sigmaringen ein, die unter dem Motto „Wir haben eine Stimme“ Popmusik mit selbst getexteten und komponierten Beiträgen präsentiert. Weiter geht es mit der Frauentheatergruppe „Rolle vorwärts“ aus Meßkirch und Umgebung und Auszügen aus dem Stück „Damenwahl“ zu Sinn und Unsinn der Gleichberechtigung. Lisa Livingston aus Sigmaringen kredenzt sodann, begleitet vom Pianisten Wolfgang Fischer, Ausschnitte aus ihrem Kabarettprogramm „My Way ins Schwabenländle – eine Opernsängerin auf Abwegen“.

Nach dem Sonnenuntergang wird der mit zwölf Weltrekorden ausgezeichnete 20-jährige Jongleur Moritz Rosner aus Bad Saulgau einen atemraubenden Licht-Showact aufführen. Für einen weiteren Programmpunkt aus Bad Saulgau sorgt die kleine Besetzung der Oberschwoba-Bagasch mit jazzigen Klängen der „Dreikönigsmusig“ mit Hans Georg Rimmele (Klarinette und Saxofon), Bruno Bischofberger (Banjo und Gesang) und Peter Wagerer (Kontrabass) sowie zwei hintersinnig-mundartlichen Liedern der Sängerin Beate Rimmele. Für das Finale der Geburtstagsgala sorgt vor der Halle der Circus of fire aus dem Haus Nazareth mit einer Feuershow. Der Galaabend wird von den Sparkassen im Landkreis gefördert. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind willkommen. Anmeldungen sind möglich unter Tel. 07571 1021141 und per E-Mail: kultur@lrasig.de