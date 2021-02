von Sk

Ohne triftigen Grund war ein Autofahrer am Samstagabend gegen 23.20 Uhr in Sigmaringen in der Pfauenstraße unterwegs, informiert die Polizei in einer Sigmaringen. In Baden-Württemberg gelten aufgrund der Corona-Pandemie nach wie vor Ausgangsbeschränkungen. Zwischen 20 und 5 Uhr darf man die Wohnung nur aus triftigem Grund verlassen.

Beamte des Polizeireviers Sigmaringen kontrollierten den 27-Jährigen und stellen einen Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkung fest. Zudem stand der Mann unter Alkoholeinwirkung. Dem Mann wurde unter ärtzlicher Aufsicht Blut entnommen. Beide Verstöße werden jetzt zur Anzeige gebracht, teilt die Polizei mit.