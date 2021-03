Sigmaringen vor 1 Stunde

Beziehungsstreit eskaliert: Paar fügt sich in Sigmaringen gegenseitig blutende Wunden zu

Ein Streit zwischen einem Liebespaar ist am Montagabend in Sigmaringendorf komplett eskaliert. Eine 34-Jährige und ein 33-Jähriger schlugen sich gegenseitig so brutal, dass beide blutige Wunden davontrugen, teilt die Polizei mit.