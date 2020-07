Sigmaringen vor 11 Stunden

Betrunkener Schläger landet in der Arrestzelle

Nachdem er gleich mehrfach innerhalb kurzer Zeit im Bereich des Prinzengartens in Sigmaringen aufgefallen war, weil er sich an Auseinandersetzungen beteiligte, wurde ein 28-Jähriger in Polizeigewahrsam genommen.