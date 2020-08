Einen 24-Jährigen haben Beamte am frühen Donnerstagmorgen in Gewahrsam genommen, nachdem er zuvor die Scheiben einer Gaststätte eingeschlagen hat, informiert die Polizei. Der Mann wurde kurz nach Mitternacht an der Gaststätte abgewiesen, da ihm in der Vergangenheit ein Hausverbot erteilt worden war. Aus Wut darüber trat und schlug er mehrmals gegen die Eingangstüre, sodass ein Glaseinsatz zersprang. Außerdem schlug er gegen zwei Fensterscheiben, die allerdings nicht zu Bruch gingen. Die Wirtin wählte daraufhin den Notruf und eine Polizeistreife traf den 24-Jährigen kurze Zeit später an. Aufgrund seines renitenten Verhaltens und einer nicht unerheblichen Alkoholisierung verbrachte er nach Angaben der Polizei die Nacht dann in der Ausnüchterungszelle.