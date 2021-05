Sigmaringen vor 8 Stunden

Betrunkene Autofahrerin greift Polizisten an

Am Samstagabend fiel der Polizei in Sigmaringen eine VW-Fahrerin auf, die in Schlangenlinien fuhr, Anhaltezeichen missachtete und schließlich mit einem Stein kollidierte. Bei der Konfrontation mit den Polizisten wehrte sich die Frau heftig und verletzte zwei der Polizisten leicht. Im Krankenhaus konnte ein erhöhter Alkoholpegel festgestellt werden.