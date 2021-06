In der evangelischen Kreuzkirche fand unter der Überschrift „Psalmen essen“ ein ökumenischer Abend zu den Psalmen mit Lesungen und Harfenmusik statt, informiert Dekanatsreferent Frank Scheifers. Pfarrer Micha Fingerle von der evangelischen Kirchengemeinde Sigmaringen und Dekanatsreferent Frank Scheifers vom katholischen Dekanat konnten 30 Besucherinnen und Besucher begrüßen, die sich freuten, dass diese Veranstaltung, die schon zweimal wegen Corona verschoben werden musste, nun stattfinden konnte.

Psalmenbuch hat große Bedeutung

In seiner Einführung wies Fingerle auf die große Bedeutung und die Hintergründe des biblischen Psalmenbuches mit seinen 150 Psalmen hin, die Martin Luther als „kleine Bibel“ bezeichnet hat. Seit Jahrhunderten bringen Beter ihr Leben vor Gott und finden im Psalter Worte für jede Lebenssituation. Scheifers zitierte Dorothee Sölle, die die Psalmen als „Mittel zum Leben“ und „Nahrung für die Seele“ bezeichnet hat.

Für den Abend wurden von den Veranstaltern aus den 150 Psalmen 15 Psalmen ausgewählt, die die ganze Vielfalt der Psalmen zum Ausdruck brachten. Die Lesungen der alttestamentlichen Gebete bedienten sich unterschiedlichster Übersetzungen und Adaptionen. So kamen neben der Einheitsübersetzung und der Lutherbibel auch die Basisbibel, Martin Buber sowie Huub Osterhuis und Ernesto Cardenal zur Sprache. Unter den 15 Psalm-Texten waren so bekannte Psalmen wie Psalm 23 und Psalm 139 und auch der große Schöpfungspsalm 104, der in der wunderschönen Übertragung von Ernesto Cardenal vorgetragen wurde.

Musik und Gesang von Angela Schlögl-Eggert

Neben Fingerle und Scheifers waren Heidi Friedrich und Beate Walter als Lektorinnen beteiligt. Musikalisch wurden die abwechslungsreichen und eindringlich vorgetragenen Textvorträge – ganz im Sinne des davidischen Harfenspiels – durch Dr. Angela Schlögl-Eggert an der Harfe bereichert. Sie verstand es, mit ihrem virtuosen Harfenspiel und Gesang die Besucher in ihren Bann zu ziehen. Durch das besondere Zusammenspiel aus Texten und Harfenspiel entstand bei der Veranstaltung eine ganz besondere Atmosphäre, die sehr bewegend war.

Psalmenverse zum Mitnehmen

Das Publikum dankte allen Mitwirkenden am Ende mit großem Applaus für eine sehr gelungene Veranstaltung. Am Ausgang der Kirche erhielten die Besucher passend zum Motto „Psalmen essen“ noch kleine Schriftrollen mit Psalmenversen zum Mitnehmen.