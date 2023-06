Der Auftakt zum Stadtradeln rückt näher: Die Aktion beginnt am Freitag, 16. Juni mit einer Sternfahrt aus den teilnehmenden Kommunen im gesamten Landkreis. Alle Interessierten sind dazu eingeladen, mit ihren Fahrrädern auf einer der Routen nach Sigmaringen zu radeln, informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Ziel der Sternfahrt ist das Landratsamt. Dort gibt es eine Begrüßung durch Landrätin Stefanie Bürkle. Außerdem werde es Snacks und Erfrischungen für die Teilnehmer geben. Die Landrätin, die auf viele gefahrene Kilometer hofft, wird die Auftaktveranstaltung eröffnen.

„Klimafreundliche Mobilität liegt uns im Landkreis Sigmaringen am Herzen“, sagt Stefanie Bürkle. Bei der Planung der Touren für die Sternfahrt wurden die unterschiedlichen Distanzen berücksichtigt, sodass alle Radelnden gemeinsam gegen 17 Uhr in Sigmaringen eintreffen können. Auch gemütlichere Radfahrer sind eingeladen, sich der Sternfahrt anzuschließen. Anmeldungen zur Teilnahme an der Sternfahrt sind nicht erforderlich.

Die Sternfahrt hat fünf sogenannte Äste, an die sich jeder anschließen kann: Ostast: 14.20 Uhr Bad Saulgau (Rathaus); 15 Uhr Herbertingen (Rathaus); 15.15 Uhr Hohentengen (Rathaus); 15.45 Uhr Mengen (Rathaus); 16.10 Uhr Scheer (Donaubrücke bei Bäckerei Baur); 16.30 Uhr Sigmaringendorf (Bruckkapelle); Südast: 15 Uhr Wald (Zehn-Dörfer-Halle); 15.30 Uhr Pfullendorf (Wohnmobilstellplatz am Seepark). Nordast: 14.50 Uhr Neufra (Rathaus); 15.20 Uhr Hettingen (Bahnhof); 15.50 Uhr Veringenstadt (Rathaus); 16.05 Uhr Veringendorf (Brunnen am Dorfplatz); 16.20 Uhr Jungnau (Rathaus); Südwestast: 14.15 Uhr Sauldorf (Rathaus); 14.55 Uhr Meßkirch (Rathaus); 15.15 Uhr Rohrdorf (Dorfplatz); 15.40 Uhr Langenhart (Ecke Talweg); 16 Uhr Gutenstein (Parkplatz an der Brücke) und 16.45 Uhr Laiz (Rathaus). Nordwestast: 15.30 Uhr Stetten am kalten Markt (Rathaus); 16 Uhr Gutenstein (Parkplatz an der Brücke); 16.45 Uhr Laiz (Rathaus).

Nach dem Auftakt am 16. Juni läuft das Stadtradeln bis Donnerstag, 6. Juli.