Mehr als 600 Besucher haben den ersten Schilddrüsentag am SRH-Krankenhaus Sigmaringen genutzt, um sich über Schilddrüsenerkrankungen und ihre Behandlungsmöglichkeiten zu informieren. Für Erwachsene und Kinder gab es ein abwechslungsreiches Programmangebot, so der veranstalter in einer Mitteilung. Dazu gehörten Kurzvorträge von Experten, Schilddrüsenuntersuchungen mit Ultraschall (Screening), Demonstrationen zum intraoperativen Neuromonitoring sowie Führungen am übergroßen Organmodell und spezielle Kinderführungen durch das Krankenhaus.

Wenn krankhafte Veränderungen in einer Schilddrüse festgestellt würden, handele es sich meist um eine Vergrößerung, eine Knotenbildung oder eine Entzündung. Zusätzlich könne eine Über- oder Unterfunktion bestehen. Wegen der komplizierten Zusammenhänge können wegweisende Symptome und Warnsignale verdrängt, übersehen oder falsch gedeutet werden. Dadurch würde eine erfolgreiche Behandlung verzögert, so die Vortragenden. Damit dies nicht geschieht, erhielten die Besucher umfangreiche und verständlich aufbereitete Fachinformationen zur Schilddrüse und mögliche Erkrankungen.

In ungezwungener Atmosphäre nutzen Besucher aller Altersklassen bei der ganztägigen Veranstaltung die Gelegenheit, renommierte Spezialisten kennenzulernen und ihre Fragen bei den Experten zu platzieren. Dazu gehörten vom Krankenhaus Sigmaringen: Professor Georg von Boyen, ärztlicher Direktor und Chefarzt der Medizinischen Klinik; Martin Mauch, Oberarzt der Medizinischen Klinik; Ulrich Körner, Nuklearmedizin/MRT; Birgit Krauss, OP-Assistenz; Matthias Haiß, Praxisanleiter in der Notaufnahme; Marc Stiegler, HNO-Belegarzt, Edward Gadzekpo, Oberarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie und Marco Huth, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Der Schilddrüsentag war die Auftaktveranstaltung zum Aufbau eines „Zertifizierten Schilddrüsenzentrums Sigmaringen“, das unter der fachlichen Leitung von Marco Huth steht.

