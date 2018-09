von SK

Sigmaringen – Ein zehnjähriges Kind ist am Mittwoch gegen 7.30 Uhr an der Bushaltestelle in der Fürst-Friedrich-Straße von einem Bus erfasst worden, nach Polizeiangaben wurde es schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Schüler, der mit weiteren Personen an der Bushaltestelle stand, war auf den langsam heranfahrenden Bus zugelaufen und hierbei vermutlich seitlich gestreift worden. Dies habe seinen Sturz verursacht, ein Bein wurde von einem Rad des Busses überrollt. Zur Klärung des Falles wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 0 75 71/10 40, entgegen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein