Ein 18-Jähriger wurde in einem Schuhladen beim Diebstahl erwischt, informiert die Polizei, dass der Dieb den Ladendetektiv beleidigte, anspuckte und ins Gesicht schlug. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag in einem Geschäft "In der Au", als der Mann Schuhe unter seine Kleidung steckte. Als er bemerkte, dass er beobachtet wird, stellte er die Schuhe wieder ins Regal. Der Detektiv stellte den Mann zur Rede und bat ihn, seinen Rucksack vorzuzeigen.

Hierbei wurde er vom 18-Jährigen beleidigt, bedroht und ins Gesicht geschlagen. Er flüchtete, wurde kurze Zeit später von Polizisten vorläufig festgenommen. Trotz eines Platzverweises kehrte er zum Laden zurück, um den Detektiv zu provozieren. Als die Beamten erneut hinzugerufen wurden, zeigte sich der 18-Jährige völlig uneinsichtig, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde.

