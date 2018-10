von SK

Sigmaringen – Eine Jacke, die sich mit wenigen Handgriffen auch in einen Schlafsack mitsamt Zelt verwandeln lässt: Dieses besondere Kleidungsstück hat ein internationales Team aus angehenden Modedesignerinnen bei einem Masterclass-Workshop an der Modefachschule in Sigmaringen entworfen. Wie die Schule in einer Pressemitteilung schreibt, stellten die Entwickler ihren Prototyp in Mailand Experten vor. Bei der "bluesign conference" im Museo Nazionale della Scienza e della Technologia Leonardo da Vinci, einer Veranstaltung, die sich mit Themen rund um die Nachhaltigkeit in der Textilindustrie auseinandersetzt, hat die Jacke für Begeisterung gesorgt, heißt es in der Pressemitteilung.

„Unser Prototyp hat gezeigt, dass Nachhaltigkeit in der Mode etwa durch vielfach nutzbare Kleidung umsetzbar ist“, wird die Absolventin der Modefachschule Sigmaringen, Michelle Ruchay, zitiert. Sie hat maßgeblich an der Ideenkonzeption mitgearbeitet und präsentierte in Mailand die Entstehungsgeschichte der Jacke. „Da wir als junge Modedesigner aus einem nicht industriellen Kontext stammen, konnten wir neue Ideen und Sichtweisen in die Diskussion um den notwendigen Wandel in der Textil- und Modeindustrie auch und gerade im Sportbereich einbringen“, erzählte sie dem Expertenpublikum.

Die Jacke soll ein Produkt für Menschen sein, die gerne spontan kurze Reisen unternehmen oder Ausflüge in die Natur machen. Sie wiegt rund drei Kilogramm, teilt die Modefachschule mit. Die ursprüngliche Idee für das Produkt sei in der Masterclass während der Internationalen Fachmesse für Sportartikel und Sportmode (ISPO) 2018 entstanden.

Ein Team von angehenden Modedesignerinnen aus renommierten Schulen weltweit, darunter neben der Modefachschule Sigmaringen auch die IFA-Modeschule Paris, die Shih-Chien-Universität Taiwan und die University of Lapland, machte sich dann an die Umsetzung. Unter der Leitung von Sportmode-Designerin Nora Kühner entstand so in diesem Herbst der Prototyp für die multifunktionale Jacke.

