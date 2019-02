Kreis Sigmaringen – Die vier berufsbildenden Schulen im Landkreis Sigmaringen veranstalten am morgigen Freitag,

8. Februar, unter der Bezeichnung „Marktplatz für Ausbildung“ eine Bildungsmesse mit Informationstag.

Diese bereits zur Tradition gewordene Börse soll Jugendlichen in der Berufsorientierung die breite Palette der Ausbildungs- und Studiermöglichkeiten vorstellen, sowie ihnen die Möglichkeit geben, die Berufe inhaltlich kennenzulernen. Die Veranstaltung soll auch helfen, die Vorstellungen von dem einen oder anderen Beruf zu festigen und gegebenenfalls zu korrigieren.

Gut 170 Berufe und Bildungsgänge weist die Liste von mehr als 80 Ausstellern aus den Bereichen Handwerk, Industrie, Dienstleistung und Bildung aus. Neben den Beratungen durch pädagogisches Personal und Studierende, durch Ausbilder und Azubis haben die Unternehmen und Dienstleister auch reichlich Infomaterial zum Mitnehmen dabei.

In der Kaufmännischen Schule Ludwig-Erhard-Schule an der Hohenzollernstraße in Sigmaringen bieten in erster Linie Banken, Krankenkassen, Versicherungen, Hilfsorganisationen, der Öffentliche Dienst und IT-Firmen ihre Beratungen zur Berufswahl an. Die Schule selbst wirbt mit ihren Abteilungen, die vom Hauptschulabschluss auf verschiedenen Wegen zur Fachhochschulreife oder zur Allgemeinen Hochschulreife führen.

Mit nahezu 50 Ausstellern nimmt in der Bertha-Benz-Schule, der Gewerblichen, Ernährungs- und Sozialwissenschaftlichen Schule in der Talwiese erneut die Zahl der Aussteller aus der Stadt und dem Umland zu. In ihren drei Gebäuden und auf deren Ebenen gewährt die Schule Einblick in die Werkstätten mit den dort gelehrten Unterrichtsfächern, auch anhand praktischer Vorführungen.

Im Rahmen des Informationstags werden die Profile des Beruflichen Gymnasiums und der Abteilung Sozialpädagogik vorgestellt. Dort können Erzieherinnen die Fachhochschulreife erlangen.