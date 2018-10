von Helmut Stroppel

Die Gutensteiner Feuerwehr ist eine besondere Wehr. Sie wurde in einer bundesweit mit einer Auflage von über 50 000 Exemplaren erscheinenden Fachzeitschrift, dem Feuerwehr-Magazin, auf neun Seiten vorgestellt. Zum einen, weil sie eine der ersten Wehren mit einer Jugendfeuerwehr im Kreis war, zum anderen können aus der nachhaltigen und guten Jugendarbeit jetzt die Früchte geerntet werden: Von den derzeit 32 Aktiven kommen 22 aus der Jugendfeuerwehr, darunter sind zwölf Frauen. Auch die stellvertretende Abteilungskommandantin ist mit Daniela Stroppel eine Frau.

Frauenpower ist bei der Gutensteiner Abteilungswehr angesagt. Über ein Drittel der Aktiven sind Frauen.

Rückblende: Es war im Jahr 1997, als der damalige Abteilungskommandant Werner Stroppel seine Tochter Daniela zur Jugendfeuerwehr nach Sigmaringen schickte. Alleine wollte sie nicht gehen, so nahm sie noch drei Freundinnen mit. Immer mehr Jugendliche fanden Interesse und so wurde 1998 eine eigene Jugendfeuerwehr mit 14 Mitgliedern gegründet. Werner Kleiner und Bernhard Ruhnau waren die ersten Jugendleiter. "1998 hat man keine Mädchen in der Feuerwehr gekannt, anfangs war ich auch skeptisch. Bald war mir aber klar, dass das mit den Mädchen funktioniert", schilderte der damalige Jugendleiter und heutige Abteilungskommandant Werner Kleiner.

Bei der Jugendfeuerwehr stehen neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung auch Spaß und Spiel auf dem Programm.

Die Mitgliederzahl wuchs stetig; zunächst bis 20, heute sind es 28 Jugendliche. Anfangs habe es einen Jungenüberschuss gegeben, eine Zeit lang seien die Mädchen in der Mehrheit gewesen, heute sei es ausgeglichen. Gerade mal 18-jährig, ließ sich Daniela Stroppel zur Jugendleiterin ausbilden und übt diese Tätigkeit heute noch aus. "Wir machen für die etwa Zehnjährigen immer einen Infoabend und stellen unsere Arbeit vor. Dabei ist uns wichtig, dass die Jugendlichen cliquenweise kommen und sie sich gegenseitig anspornen", erklärt Daniela Stroppel, die auch das Amt der Stadtjugendfeuerwehrwartin inne hat.

Es wird natürlich auch in der Stadt Sigmaringen geprobt.

"Bei den Aktiven ist die Frauenpower wichtig", sagt Abteilungskommandant Kleiner. "Die Männer sehen eine Situation und Handeln, die Frauen überlegen zuerst und treffen dann Entscheidungen. Es ist ein gutes Miteinander." Beim gemeinsamen Umziehen gebe es keine Probleme, da man sich von klein an und von den Vereinen her kenne. Auch Daniela Stroppel äußert sich positiv: "Wir werden heute ernst genommen. Unsere Leistung wird gesehen und findet Anerkennung".

Die Jugendlichen müssen richtig zupacken, um das Strahlrohr in der gewünschten Richtung zu halten.

Die weiblichen Jugendliche und die Frauen absolvieren dieselbe Ausbildung wie ihre männlichen Kameraden. Derzeit machen zwei Frauen den LKW-Führerschein. Die Wehr hat ein Löschgruppenfahrzeug LF 8/6, einen Mannschaftstransportwagen und einen Schlauchwagen SW 2000, mit dem das Wasser über lange Wegstrecken, auch im gesamten Kreisgebiet, transportiert werden kann. Werner Kleiner, Daniela Stroppel und Lothar Kronenthaler gehören auch der Führungsgruppe der Sigmaringer Wehr an. Im Umweltschutzzug Sigmaringen, der kreisweit agiert, sind auch Gutensteiner Kameraden aktiv. Wichtig sind ebenso die vier Notfallseelsorger, die der Wehr angehören und besonders bei stressbelastenden Einsätzen zur Betreuung und Nachsorge zum Einsatz kommen. Kommandant Jürgen Bossert von der Sigmaringer Wehr ist stolz auf die gute Jugendarbeit und das große Engagement der Frauen in Gutenstein, wie er sagt.

Reportage gleicht einem Ritterschlag Was ist das Feuerwehr-Magazin, in dem der Bericht über die Gutensteiner Wehr erschienen ist? Das Feuerwehr-Magazin ist die größte Fachzeitschrift für Feuerwehr und Brandschutz und erscheint monatlich. Die Hefte sind gespickt mit packenden Einsatzberichten, interessanten Feuerwehr-Reportagen, Nachrichten, Jugendfeuerwehr-Artikeln und Beschreibungen von neuen Einsatzfahrzeugen. Die Redaktion hält die Feuerwehr-Welt über diverse Kanäle täglich auf dem Laufenden. Warum wurde im Feuerwehr-Magazin über die Gutensteiner Wehr berichtet? Die Redaktion habe Wehren mit hohen Frauenanteilen gesucht und die Gutensteiner hätten sich gemeldet, teilt der Chefredakteur des Magazins, Jan-Erik Hegemann, auf Anfrage dieser Zeitung mit. In dieser Seitenstärke würden nur zwölf Feuerwehren pro Jahr vorgestellt. Eine solche Reportage sei etwas sehr außergewöhnliches, da das Magazin rund 100 000 Feuerwehr-Interessierte erreichen würde. Er selbst bezeichne diese Vorstellung immer etwas überheblich als "Ritterschlag". Gleichstellung und Frauenquote seien in der Gutensteiner Wehr überhaupt kein Thema, dieses Miteinander werde einfach gelebt. Die Integration der kleinen Abteilungswehr auch in große Aufgaben der Stadt- und Landkreisebene funktioniere vorbildlich. Außerdem sei die direkte Einbindung und Mitwirkung einer örtlichen Gruppe von Notfallseelsorgern genauso ein Pluspunkt wie auch die enge Verknüpfung zwischen Feuerwehr, Bürgerschaft und dem gesamten Gemeinwesen, auch durch die Unterbringung im Bürgerhaus. Nicht zuletzt zeichne die Wehr aus, dass sie einen überschaubaren Fuhrpark, jedoch eine große Schlagkraft besitze. (sys)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein