Wegen Körperverletzung wird ein 18-Jähriger angezeigt, der am Samstag gegen 0.45 Uhr einem jungen Mann in einen Finger gebissen hat, informiert die Polizei. Zum Streit war es am gekommen, als der 17-Jährige mit Freunden vor einer Gaststätte saß und der unbekannte und stark betrunkene 18-Jährige die Gruppe verbal provozierte.

Bevor er flüchtete, warf er noch einen Holzkübel mit Blumen um. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen erwischten den 18-Jährigen in unmittelbarer Nähe und ein Atemalkoholtest ergab bei dem Betrunken rund 3,6 Promille. Der verletzte 17-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

