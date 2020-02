von Karlheinz Fahlbusch

Es geht um Menschen, die als Kinder oder Jugendliche in den Jahren 1949 bis 1975 in der Bundesrepublik Deutschland in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder der Psychiatrie untergebracht waren. Sie haben oft in diesen Jahren leidvolle Erfahrungen machen müssen.

Erfahrungen, die bei jüngeren Besuchern Unglauben erzeugen, bei älteren aber doch Erinnerungen wachrufen oder es möglich machen, Dinge jetzt besser zu verstehen, von denen man mal gehört hatte, die man aber nicht einordnen konnte. Dass die Thematik einen erstaunlich großen Kreis an Menschen interessiert, wurde bei einer Führung mit Kuratorin Nora Wohlfahrt deutlich.

Kuratorin Nora Wohlfahrt berichtete vom Alltag in den Heimen. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Die 35-Jährige hat einen Masterabschluss in Geschichte, Religionswissenschaft und Politikwissenschaft und zeigte sich zu Beginn selbst erstaunt, dass rund 60 Menschen ganz unterschiedlichen Alters zu der Führung gekommen waren. „Ich habe das Interesse total unterschätzt“, gestand sie, bevor sie ein Thema erläuterte, von dem sie überzeugt ist, dass es viele betrifft.

Studenten von der Universität Heidelberg waren extra nach Sigmaringen gekommen. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Untersucht worden seien nur Einrichtungen in Städten mit über 50 000 Einwohnern. Deren Konzepte seien von zwölf Jahren nationalsozialistischer Herrschaft geprägt gewesen. „Es war ein geschlossenes System und Erziehungspersonal mit Fachausbildung gab es meistens nicht“, erklärte Nora Wohlfahrt. So seien ehemalige Soldaten als Angestellte eingesetzt worden oder alleinstehende Frauen.

Als drei Quadratmeter pro Kind als ausreichend galten

Oft gehörte zum Heim auch eine Landwirtschaft, berichtete sie weiter. Dass Kinder und Jugendliche hart arbeiten mussten, sei normal gewesen. Wie man einer Verwaltungsvorschrift aus dem Jahr 1965 entnehmen konnte, erachtete man damals eine Fläche von drei Quadratmetern für ein Kind oder einen Jugendlichen als ausreichend. Und da wurden die Gemeinschaftsräume mitgezählt. Die Gründe, die damals zu einer Heimaufnahme führten, wären heutzutage keine Grundlage für eine solche Entscheidung des Jugendamtes, machte die 35-Jährige deutlich.

Dokumente und Zeitzeugenberichte gewähren Einblicke in Heimalltag

Die Ausstellung bietet einen Einblick, wie der Alltag in vielen Kinderheimen aussah. Bildmaterial und Dokumente wie Speisepläne, Aktenauszüge und Briefe geben Aufschluss darüber. Zeitzeugenberichte bereichern die Darstellung um die Perspektive der Betroffenen und geben Einblicke in die Gefühlswelten der ehemaligen Heimkinder. Die psychische und körperliche Gewalt, die vielfach auf der Tagesordnung stand, wird ebenso thematisiert wie die kurzen Momente des Glücks. Das System der Heimerziehung und die Rolle der Jugendämter beim Prozess der Heimeinweisung werden ebenso beschrieben wie die Aufsicht und Kontrolle der Träger und Einrichtungen.

Keine Ausstellung, durch die man schnell durchhuscht

Zudem werden die rechtlichen Aspekte des Themas diskutiert. Wie verlief die Verfolgung von Straftaten, die in Heimen begangen wurden? Welche Möglichkeiten boten sich den Zöglingen zur Beschwerde oder Anzeige? Welche Probleme ergeben sich heute dabei, den Betroffenen gerecht zu werden, die häufig noch in der Gegenwart unter den Folgen der Heimerziehung leiden? Es gibt viel zu lesen und deshalb ist diese Ausstellung keine, durch die man schnell durchhuscht.

Projekt Heimerziehung in Baden-Württemberg hilft bei Klärung biografischer Fragen

Von 2012 bis 2018 hat das Projekt Heimerziehung in Baden-Württemberg beim Landesarchiv Baden-Württemberg ehemalige Heimkinder bei ihrer individuellen Aufarbeitung unterstützt. Für 95 Prozent der Anfragenden konnten Auskünfte ermittelt und auf diesem Weg zur Klärung biografischer Fragen beigetragen werden. Es wurde aber auch eine Fülle von Material zusammengetragen.

Betroffene können Anerkennungsleistungen beantragen

Das Landesarchiv und die Anlaufstelle der Stiftung Anerkennung und Hilfe in Baden-Württemberg arbeiten zusammen, um Betroffene zu begleiten. Die Anlaufstelle wurde im April 2017 beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg eingerichtet. Bisher haben sich dort etwa 500 Betroffene gemeldet. Seit Anfang 2017 gibt es nun für diese Betroffenen die Möglichkeit, bei der Stiftung Anerkennung und Hilfe Anträge auf Anerkennungs- und Rentenersatzleistungen in Höhe von bis zu 9000 Euro zu stellen.

Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Staatsarchivs zu sehen. Ein Begleitbuch kann im Lesesaal erworben werden.