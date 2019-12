von Stefanie Lorenz

Am letzten Tag des Jahres steht in Sigmaringen immer ein ganz besonderes Highlight auf der Agenda der Laufsportler. Schon zum 36. Mal findet am Dienstag, 31. Dezember, der beliebte Silvesterlauf statt – die größte Lauf-Veranstaltung in der Zollernstadt. In diesem Jahr werden rund 1200 Läufer am Start erwartet, wie Winfried Walk, Vorsitzender des Lauftreff Sigmaringen, berichtet.

Im Vorjahr hatten die Organisatoren bereits einen Teilnehmerrekord verbucht. Damals hatten sich 1243 Läufer angemeldet; letztlich machten sich 1192 Läufer auf die Strecke. Der FC Laiz hatte 2018 die größte Teilnehmergruppe gestellt, 140 Läufer nahmen von diesem Verein teil. Auch weitere Vereine haben mit einigen Läufern in der Vergangenheit am Silvesterlauf teilgenommen, wie zum Beispiel der TSV Sigmaringendorf und der TSV Lauftreff Bad Saulgau. Das Gros unter den Teilnehmer sind Freizeitläufer, die sich alljährlich zu Silvester die Sportschuhe in Sigmaringen schnüren.

Schöne Strecke entlang der Donau

Der Lauftreff Sigmaringen hat den 5-Kilometer-Sparkassenlauf, für den der Startschuss um 12.30 Uhr fällt, und den 10-Kilometer-Z-Sport-Lauf, Start ist hier um 13 Uhr, ausgeschrieben. Die Laufstrecke verläuft von Sigmaringen nach Laiz an der Donau entlang und von Laiz nach Sigmaringen zurück. Sie ist ziemlich flach und endet mit dem Zieleinlauf auf dem Festplatz der Stadt Sigmaringen. „Diese weitgehend flache Strecke ist sehr gut zu bewältigen. Außerdem bietet sie einen schönen Blick auf das Sigmaringer Schloss“, wirbt Winfried Walk. Junge Lauffreunde ab zehn Jahren können sich beim Lauf auspowern. Wie der Vorsitzende berichtete, gab es auch schon Teilnehmer, die etwa 80 Jahre alt waren – ein Lauf für alle Generationen also.

Die relativ flache Strecke entlang der Donau ist landschaftlich schön und bietet auch Ausblicke auf das Schloss. | Bild: Doris Kurz

Der Verein hat mitbekommen, dass nicht nur bei den Organisatoren die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen. „Man kann zur Zeit immer Läufer auf der Laufstrecke beobachten, die sogar abends noch mit Stirnlampe trainieren“, so Walk. Der Lauftreff Sigmaringen biete vielen Läufern noch einmal Gelegenheit, sich zum Jahresende richtig auszupowern.

Insgesamt 200 Mitglieder hat der Lauftreff nach Angaben von Winfried Walk. Rund 40 von ihnen seien beim Silvesterlauf im Einsatz – ob als Streckenposten, beim Aufbau von Start und Ziel, der Parkplatzeinweisung, Teeausgabe und natürlich bei der Siegerehrung. Diese wird um 15 Uhr in der Stadthalle Sigmaringen stattfinden.

Personalisierte Startnummer möglich

Die Transponder für die Zeitmessung seien in den Startnummern integriert, schildert Manfred Walk. Jeder Läufer könne vorab seine Startnummer im Anmeldeportal der Firma Abavent einsehen. Für eine mit Namen personalisierte Startnummer sollte die Anmeldung bis Donnerstag, 26. Dezember, um 24 Uhr erfolgt sein. Bei späteren Anmeldungen könne es sein, dass auf der Startnummer der Name nicht aufgedruckt ist. „Die Läufer können am Starttag ab 10.30 Uhr die Startnummern in der Stadthalle abholen, die Startnummernausgabe schließt eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Start“, erläutert Walk. Der Lauftreff bittet darum, die Startnummer nicht zu kurzfristig abzuholen.

Sieger erhalten Preise

Die Sieger werden natürlich auch wieder belohnt beim Sigmaringer Silvesterlauf. Für die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten der jeweiligen Altersklassen werden als Preise wieder die beliebten Nudelpakete ausgelobt. Zusätzlich erhalten die 1. Plätze der Jahrgangsstufen U 12 bis U 18 sowie die Tagesschnellsten Sonderpreise.

Die Organisatoren hoffen, dass bei möglichst schönstem Laufwetter wieder zahlreiche begeisterte Zuschauer die Teilnehmer anfeuern werden. Dann wird sicher auch die 36. Auflage des Silvesterlaufs unter dem Vereinsmotto „Bleib fit – beweg Dich“ wieder ein voller Erfolg werden.