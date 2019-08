Bis zum Start des nächsten Strohparks am 7. September bleiben nur noch wenige Tage. Um 15 Uhr wird HGV-Vorsitzender Steffen Löffler die große Freiluftausstellung bei der Heuberghalle eröffnen.

Uwe Mauz (links) und Fidel Schwanz platzieren hier den Strohkopf des Feuerwehrmanns, der im neuen Strohkunstwerk seinen Platz einnehmen wird. | Bild: Wilfried Koch

„Die Strohbinder haben wieder tolle Objekte zu bieten“, verspricht Löffler. Da sei wieder vom filigran gebundenen Strohkunstwerk bis zum überdimensionalen Spektakel alles dabei. „Wir sind gespannt, was seitens der Kinder alles zusammenkommt“, äußert sich der HGV-Vorsitzende. Denn viele Beiträge kommen erst kurzfristig auf die Strohparkwiese. Seit Jahren sind es rund 30 Figuren, die wochenlang gezeigt werden.

Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) traf sich am Dienstagabend im Schuppen ihres Vorsitzenden Alexander Steidle (rechts neben dem Buchstaben H), um ihren Beitrag zum Strohpark fertigzustellen. Dabei ging es wie immer fröhlich zu. | Bild: Wilfried Koch

Der Männergesangverein bindet bei seinem stellvertretenden Vorsitzenden Andreas Greber Stroh. Zuvor musste aber eine aufwendige Stahlkonstruktion gefertigt werden, die das besondere Werk fassen kann.

„Wir werden das große runde Strohkunstwerk auch wieder beleuchten“, verspricht Andreas Greber, dessen Ehefrau Claudia seit Jahren die Arbeit der Sänger tatkräftig unterstützt. „Die Idee zu unserem diesjährigen Werk hat ein Sänger vom Gardasee mitgebracht“, verrät Claudia Greber. Das Stroh habe man von Roland Gulde aus Glashütte bekommen.

Bei Steffen Löffler treffen sich derzeit mehrmals pro Woche die Mitglieder vom Musikverein Schwenningen zum Strohbinden. Von links: Alisa Heinemann, Jenny Roth, Marco Großmann, Kathrin Siber, Sarah Straub, Laura Heinemann, Steffen Löffler, Sarah Stingel, Pia Siber, Larissa Beck und Kathrin Kögel mit Teilen ihres neuen Kunstwerks. | Bild: Wilfried Koch

Johann Unger lieferte dem Tennisclub das Material, ohne das es die Kunstwerke nicht geben würde. Die letztjährigen Sieger vom Tennisclub binden seit Wochen in der großen Garage von Wolfgang Stingel neben dem Bierkeller ihr neues Werk, das typisch für den Herbst ist – und ebenfalls von innen beleuchtet wird.

Ein sehr großes Kunstwerk schaffen die Mitglieder vom Musikverein im Garten ihres Posaunisten, dem HGV-Vorsitzenden Steffen Löffler. „Unser Stroh lieferten Patrick Fritz und Jörg Stingel„, so Adrian Stier, Vorsitzender des Musikvereins.

Die Tenöre Bernhard Frank, Emil Laschinger und Andreas Greber (von links) haben zusammen mit anderen Sängern des Männergesangvereins Eintracht eine Stahlkonstruktion gefertigt, die das neue Superwerk trägt. Viele Abende sind die Sänger damit beschäftigt, im Schuppen ihres stellvertretenden Vorsitzenden Andreas Greber ein tolles Gebilde zu zaubern. | Bild: Wilfried Koch

Die Schwenninger Feuerwehrleute präsentieren sich wieder mit einem Feuerwehr-Thema. Wieder dabei sind auch die Frauen und Männer vom Narrenverein Wasserschöpfer.

„Auch dieses Jahr wird es wieder ein lustiges Werk geben“, verrät Margit Bolz beim Besuch in der Scheuer von Leo Greber. Raimund Glückler ergänzt, dass man das Stroh von Bernd Grathwohl bezogen hat und die Wasserschöpfer gleich am Eröffnungstag, also am Samstag, 7. September, die Besucher bewirten werden.

Ulrike Stark, Margret Conzelmann, Christa Dannecker und Maria Siber (von links) zählen seit Jahren zu den fleißigen Strohbinderinnen beim Tennisclub. Auch 2019 wollen die Tennisfrauen mit einer Figur überraschen, die sogar beleuchtet sein wird. | Bild: Wilfried Koch

Noch völlig bedeckt halten sich die versierten Strohbinderinnen vom Turnverein. „Wir treffen uns stets wenige Tage vor der Eröffnung und binden dann in meiner Scheune fast rund um die Uhr“, erklärt Sabine Wetterer auf Anfrage. Man darf gespannt sein, was die Turnerinnen dieses Jahr aus dem von Tobias Glückler gelieferten Stroh zaubern werden.

Emil Laschinger stellt sich wieder als Strohparkguide zur Verfügung. Bei ihm können Führungen unter Telefon 0 75 79/9 33 68 40 angemeldet werden. Informationen im Internet: www.schwenningen-strohpark.de