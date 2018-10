Im April 2018 wurden die Kanäle von Schwenningen untersucht. Es handelte sich um 13,4 Kilometer Kanäle der Baujahre 1956 bis 2014. Die Kanäle im Bereich Baugebiet Horn wurden schon untersucht und die Ergebnisse im September 2014 vorgestellt. "Die Nelkenstraße konnten wir erledigen, weitere Maßnahmen stehen noch bevor", stellte Bürgermeisterin Roswitha Beck dazu fest. "

Kanalsystem soll erhalten werden

Ziel der nun vorgestellten Inspektion der restlichen 13,4 Kilometer Kanalstrecke sei die Erhaltung der Infrastruktur und die Erfüllung der wasserwirtschaftlichen Vorgaben, sagte Andreas Stauß. Schwenningen sei wegen des Wasserschutzgebiets in der Wasserschutzzone 3 A, sodass seine Präsentation 21,5 Prozent oder 2,881 Kilometer Kanäle sowie 46 Schächte (9,8 Prozent) in der so genannten Objektklasse 5 im sofortigen Handlungsbedarf einstufte. Die Kosten für die Maßnahmen im sofortigen Handlungsbedarf lägen bei stolzen 1,178 Millionen Euro für die Haltungen und bei 74 000 Euro für die Schächte. Unter Haltungen versteht man dabei die Verbindungsstrecke eines Abwasserkanals zwischen zwei Schächten.

987 000 Euro für kurzfristigen Sanierungsbedarf

Es folgen im kurzfristigen Handlungsbedarf eingestuft weitere 3,619 Kilometer Haltungen und 80 Schächte, die zusammen 987 000 Euro an Sanierungskosten verursachen würden. Schließlich sind im mittelfristigen Handlungsbedarf noch 796 Meter Haltungen und 99 Schächte enthalten, die eine Investition von 330 000 Euro auslösen würden. Die meisten Schäden sind in Kanälen aus den Sechziger- und Siebzigerjahren. Viele Schäden seien in der Hausertalstraße, weitere in der Talstraße, Zum Galgenberg und im Laubühl. Der Gemeinderat will nun ein Konzept aufstellen, wie sich die Maßnahmen in den nächsten Jahren umsetzen lassen.

