Bei der Hauptversammlung des Tennisclubs Schwenningen (TCS) hat Vorsitzender Thomas Blazko auf das vergangene Jahr zurückgeblickt, als der Verein seinen 40. Geburtstag feierte. "Der TCS ist ein generationsübergreifendes Unternehmen", stellte der Vorsitzende fest. Der Vorsitzende lobte besonders das Wir-Gefühl, das die Mitglieder durch das Jubiläumsjahr getragen habe.

Ehrung für langjährige Mitglieder

Für 15-jährige Mitgliedschaft ehrte Thomas Blazko Martin, Michael, Franziska und Gudrun Steidle. Seit 25 Jahren sind Diana Butz und Fabian Eppler dabei, seit 35 Jahren Sonja Unger. Zu Ehrenmitgliedern wurden Margit Stingel, Josef Wild, Edgar Flad und Fritz Grad.

Drei Mannschaften in der Sommerrunde

Aus dem Bericht des Sportwarts Martin Siber, den der Vorsitzende verlas, ging hervor, dass drei Mannschaften teils in Spielgemeinschaft mit dem TC Kreenheinstetten in der Sommerrunde antraten.

39 Kinder und Jugendliche aktiv

Schriftführer Hans-Jörg Ehnle erklärte, 16 Austritten von Mitgliedern seien 34 Neueintritten gegenüber gestanden. Der TCS hat 164 Mitglieder, darunter 39 Kinder und Jugendliche.

Kein Vergnügungswart und keiner stellvertretender Vorsitzender

Wieder gewählt wurden die stellvertretende Jugendwartin Nadine Gianfriddo, Sportwart Martin Siber sowie die Beisitzer Julian Freisinger und Valentin Steidle. Für die Ämter des stellvertretenden Vorsitzenden und des Vergnügungswartes fanden sich keine Bewerber. Wegen kurzfristigen Ausfalls sucht der TCS derzeit auch einen neuen Platzwart. 2019 plant der Verein die Sanierung der Toiletten und Umkleideräume im Clubheim.

Wieder Aktionstag mit Grundschule

Am 3. Mai werden 50 Schüler der Nachbarschaftsgrundschule zum Aktionstag "Deutschland spielt Tennis" auf die TC-Anlage eingeladen. Im vergangenen Jahr traten nach dieser Aktion 13 Kinder in den Verein ein, freute sich Jugendwartin Margret Conzelmann. Am 21. Juni bietet der TCS den Jugendlichen des Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers als Workshop das Fußballtennis an. Der Club baut auch wieder eine Strohfigur für den Strohpark, bei dem die Mitglieder am 8. September wirten werden.

Unterhaltungsabend in der Heuberghalle

Am 18. Mai veranstaltet der Tennisclub unter dem Titel "Fernweh und Heimweh" einen Unterhaltungsabend in der Heuberghalle. Dabei werden der Shantychor der Marinekameradschaft aus Albstadt sowie der Männergesangverein "Eintracht" Schwenningen auftreten. Damit setzt der TCS die Reihe seiner kulturellen Veranstaltungen fort. Für den 23. Mai 2020 ist der Comedian Heinrich del Core engagiert worden.