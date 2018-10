Mit einer tollen Abschlussparty feierten sich die Erfinder der "Ideen aus Stroh" im Festzelt selbst und blickten dabei auf einen herausragenden Strohpark zurück. Für die musikalische Unterhaltung sorgte überraschend die achtköpfige "Jen-Tak-Kapella" mit stimmungsvoller Blasmusik. Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) als Veranstalter der 37-tägigen Mammutveranstaltung ehrte wie immer seine Strohbinder mit Bildern ihrer Kunstwerke sowie einem Baukostenzuschuss für die Auslagen.

HGV-Vorsitzender Steffen Löffler wurde assistiert von seinem Stellvertreter Vinzenz Greber sowie von Rebekka Glückler, die sich wieder um die sechzehn Strohobjekte der Kinder kümmerte. Mit Urkunden, Medaillen, Freigetränken, einer Badkap-Eintrittskarte und ebenfalls einem Baukostenzuschuss dankte Rebekka Glückler insgesamt 47 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen drei und sechzehn Jahren.

Besondere Dankesworte richtete der HGV-Chef Steffen Löffler an die Adresse der beiden Strohparkwirte Frank Johann Bosch und Martin Dannecker, ohne deren Regie als Heuberger Gaumenfreunde das Spektakel sicherlich nicht diesen großen Erfolg gehabt hätte, wie er festhielt. Immerhin hätten die beiden Wirte neben ihrer hervorragenden Verköstigung zwölf musikalische Höhepunkt im Strohpark-Programm organisiert, bei denen die Besucher stets ohne Eintritt mitfeiern konnten. "Extrem viele Besucher und ein Wetter, wie für uns gemacht, sorgten wieder für einen sehr schönen Strohpark. Vermutlich war dieser sogar der Beste seit Jahren", lautete die Bilanz von Löffler.

Ohne das Engagement der Strohbinder sei die Großveranstaltung aber nicht machbar. "Genau dieses Engagement aller Mitwirkenden ist es, was unseren Strohpark und unsere Gemeinde über die Grenzen des Heubergs hinaus bekannt macht", lobte er. Alle, die sich besonders hervortaten, erhielten vom HGV-Vorsitzenden ein schönes Erinnerungsbild mit allen vierzehn Strohfiguren der Erwachsenen.

Dann stieg die Spannung, als es zur Prämierung kam. Zunächst erhielt jeder wieder ein Bild seines eigenen Strohkunstwerks sowie den Baukostenzuschuss, der aus den Gaben der Besucher im Strohpark-Spendenkässle finanziert wurde. Das größte Objekt bei der diesjährigen Veranstaltung war die Hängebrücke der Heuberger Gaumenfreunde. Dafür gab es den Pokal und Sekt sowie ein Spanferkel.

Die Prämierung wurden am 1. September von 26 Personen, überwiegend von den Albvereinen aus Irndorf und Hausen im Tal kommend, vorgenommen. Mit 250 von 260 möglichen Punkten siegte dabei ganz klar der Tennisclub Schwenningen mit seinem "Teniludus Colossus Saurus", kurz Ludi genannt, dem Schwenninger Urviech, das sogar Rauch aus seinen Nüstern blies. Platz zwei belegte mit 235 Punkten die Hängebrücke der Heuberger Gaumenfreunde vor dem Weinfass vom Narrenverein Wasserschöpfer mit 231 Punkten.

Auf den weiteren Plätzen folgten der Saustall vom Turnverein (225), die Skisprungschanze vom Sportverein (219) und der Brunnen vom Gesangverein (212). Wie bei jeder After-Strohpark-Party spendierten die beiden Festwirte Frank Johann Bosch und Martin Dannecker allen Anwesenden ein warmes Essen. Die Getränke wurden für einen Euro an die Erwachsenen veräußert. Nun beginnt die strohparklose Zeit. Doch am 7. September 2019 soll die dann 23. Freiluftausstellung auf der Strohparkwiese eröffnet werden, vorausgesetzt die Strohbinder haben wieder neue Ideen aus Stroh. Und daran zweifelt keiner.

Strohparkzahlen

Der 22. Strohpark geht mit neuen Rekorden in die Geschichte ein: Insgesamt 21 Mal gab es Live-Musik von Blaskapellen, Alleinunterhaltern oder Chören zu hören. Keiner hat sie gezählt, aber in den 37 Tagen, vom 1. September bis zum 7. Oktober, waren wohl 25 000 bis 30 000 Besucher da, sind sich die Verantwortlichen sicher. Was aber exakt gezählt wurde sind die 11 042 Besuche auf der Webseite im Internet. Davon kamen 10 720 aus Deutschland, 110 aus den Vereinigten Staaten von Amerika, 43 aus Österreich, 39 aus der Schweiz, weitere aus England, Polen, Holland, Italien, Russland, Ungarn, Spanien, ja jeweils einer sogar aus Neuseeland, Indien und Kanada.