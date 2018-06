Gemeinsam mit dem Turnverein Schwenningen veranstaltete der Turngau diesen Gaufrauentag, wobei einige Gruppen aus dem benachbarten Turngau Hohenzollern dieses Ereignis zusätzlich bereicherten.

Monika Surges aus Winterlingen begrüßte etwa 300 Frauen und einige wenige Männer in der Heuberghalle, darunter auch die beiden Ehrenvorsitzenden Johann Grathwohl und Brigitte Kallenbach vom TV Schwenningen. Der Vorsitzende des Turnvereins Schwenningen, Jürgen Kathofer, sowie Bürgermeisterstellvertreter Werner Scheuble sprachen Grußworte. Scheuble rief den Frauen zu: "Alle Schwenninger Vereine genießen eine hohe Akzeptanz und sind sehr gut in das kommunale Geschehen eingebettet, was auch unsere Sporthalle als Zentrum der Vereine durch den jährlich stattfindenden Strohpark, weit über die regionalen Grenzen hinaus, bekannt macht."

Der TSV Stetten a.k.M. präsentiert sich beim Gaufrauentag in Schwenningen mit seiner Ladykracher-Truppe, die in ihren grünen Overalls das Publikum in den Bann ziehen. | Bild: Wilfried Koch

Sehr gerne habe die Gemeinde die wunderschöne Heuberghalle dem Turngau Zollern-Schalksburg für den Gaufrauentag zur Verfügung gestellt. Ein besonderes Lob sprach der Vertreter der 1600-Einwohner-Gemeinde dem Turnverein Schwenningen aus, denn so ein umfangreiches und vielfältiges Sportangebot biete nahezu kein Verein, sagte er.

Zuvor hatte der TV-Präsident Jürgen Kathofer erklärt, man habe derzeit 665 Mitglieder, die meisten seien Aktive in sechzehn verschiedenen Gruppen. Und Werner Scheuble stellte fest, dass viele ehrenamtliche Übungsleiter viel Zeit investierten, um sich aus- und weiterbilden zu lassen, damit Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren ein tolles und attraktives Angebot zur Verfügung gestellt bekommen. Als Vorsitzender des Schwenninger Sportvereins wusste er, von was er spricht, als er dem Turnverein und allen Teilnehmern für ihr hohes Engagement für den Sport Dank sagte. "Ehrenamt ist immer kostenlos, aber nie umsonst", sagte Scheuble.

Die Mitglieder des TSV Stein sind mit "Just Dance" eine Bereicherung des Gaufrauentags. | Bild: Wilfried Koch

Und dann begann die zweieinhalbstündige Super-Show. Durch das Programm führte Gitte Leibfritz vom TSV Bitz mit viel Charme und Witz. Die Nachwuchstänzerinnen des TV Schwenningen, unter Regie von Beate Entreß, begannen mit einer Vorführung. Alexandra Supper und Daniela Danner präsentierten im Anschluss die flotten Mädels vom TV Stein mit dem "Just Dance". Vom TSV Stetten a.k.M. kamen die von Daniela Eichbaum gecoachten Ladykracher in grünen Overalls auf die Bühne. Ebenfalls aus dem Turngau Hohenzollern sind die Frauen der von Judith Stehle geführten "Undercover Group" des SV Frohnstetten. Die "Traumtänzer" vom TSV Ebingen gefielen mit ihrer Leiterin Simone Gauß-Nieckchen.

Gitte Leibfritz vom TSV Bitz (Mitte) ist als bestens gelaunte Moderatorin mit dabei. | Bild: Wilfried Koch

Nach einer Pause hielt die in Schwenningen praktizierende Dorn-Breuß-Therapeutin Hedy Bauer einen Vortrag zum Thema "Wandel im Sport", der die Zuhörer mitriss. Gemeinsam mit der Schwenninger Übungsleiterin Karola Reif demonstrierte sie im zweiten Teil ihres Vortrags praktische Übungen zum Wohlbefinden, die vom Publikum spontan mitgemacht wurden. Der Funke war übergesprungen. Im zweiten Showteil kam es dann sofort zu einem furiosen Auftakt: Die von Melanie Laurin trainierten Mädchen vom "Jump Dance Albstadt" präsentierten auf mitgebrachten Trampolins eine atemberaubende Show, die von allen viel Kraft, Konzentration und vor allem Kondition erforderte. Gemütlicher war der folgende Beitrag der Frauen vom TSV Benzingen im "Elvis-Presley-Look", die von Monika Gaiser angeleitet wurden.

Der Auftritt unter dem Motto Jump Dance macht allen Spaß. | Bild: Wilfried Koch

Nächste Attraktion waren die im Dirndl und Lederhöschen auftretenden Frauen vom TSV Stein, die von Alexandra Supper in Oktoberfest-Manier in bester Laune über die Bühne wirbelten. Nach der zweiten Pause gab es noch dreimal Beiträge des Hausherrn: Der Turnverein Schwenningen erfreute zunächst mit dem Sketch "Was wäre wenn...", der von Paula Mauz geführten Gruppe "Fit & Fun". Dann war Susanne Schwanz mit ihrer Aerobic Gruppe und den Pezzi-Bällen schwungvoll unterwegs, ehe Beate Entreß mit ihrem Team "Jazz & Fitness" begeisterte. Turngau-Präsident Jürgen Koch bedankte sich zum Abschluss der Veranstaltung bei allen Verantwortlichen sowie den Aktiven vom Turnverein Schwenningen. Der nächste Gaufrauentag, informierte er, finde am 17. November 2018 in Bitz statt.

