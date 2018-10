Zum Ende der Strohpark-Saison gibt es für die Freunde der Volksmusik einige tolle Auftritte im Festzelt. In dieser Reihe stand das Programm über das vergangene Wochenende und schon heute Abend geht es damit weiter.

Der Verein zur Förderung der Jugendausbildung des Musikverein Schwenningen präsentierte am Sonntag so das Musikfest. Der Musikverein Hartheim unter Leitung des Irndorfer Dirigenten Jörg Reizner begeisterte bereits schon beim Frühschoppenkonzert die Besucher. Neben dem Opening mit einem Polka- und Marschrepertoire präsentierte sich die prima aufgelegte Kapelle mit dem flotten Medley "Les Humphries in Concert".

Der Musikverein Hartheim begeistert beim Auftritt im Strohpark-Festzelt am Sonntag die Leute. Das Bild zeigt die Kapelle mit ihrem musikalischen Leiter Jörg Reizner.

Dazu kamen beruhigende Klänge von Eric Clapton bei dessen "The cream of Clapton", aktuelle Titel wie "Atemlos" beim Fischer-Medley "Helene in Action" sowie dem Hit "Santiano" der gleichnamigen Band. Den Nachmittag gestalteten dann die Musikanten der Musikgesellschaft Veringendorf sowie die Musikerinnen und Musiker der Feuerwehrkapelle aus Stetten a.k.M..

Die Musikanten aus Veringendorf unter Leitung von Daniel Brehm brachten Polkas wie "Neuer Schwung", "Junges Musikantenherz", "Ein Egerländertraum" oder "Rosenduft" zur Aufführung und sangen beim "Dem Land Tirol die Treue halten" kräftig mit.

Die Feuerwehrkapelle Stetten a.k.M. stellte mit 56 Musikern ein sehr vielseitiges und gut besetztes, von Dirigent Johannes Schuler großartig geleitetes Ensemble. Faszinierende Klänge aus unterschiedlichsten Musikrichtungen belohnt das begeisterte Publikum mit viel Beifall. Bilder: Wilfried Koch

Mit den Konzertmärschen "Abel Tasman" von Alexander Pfluger und "Kaiserin Sissi" von Timo Dellweg gelang der Feuerwehrkapelle Stetten a.k.M. im Anschluss dann ein zackiger, ja furioser Auftakt. Dirigent Johannes Schuler aus Burladingen und sein stattliches Ensemble konnten auf der vergrößerten Bühne mit traditionellen Polka-Klängen wie dem "Böhmischen Traum", "Von Freund zu Freund" oder der "Böhmischen Liebe" alle Feinheiten des vielseitigen Klangkörpers einsetzen und das begeisterte Publikum erfreuen. Moderne Arrangements wie "Achtziger Kult Tour" von Thiemo Kraas mit Titeln wie Skandal im Sperrbezirk, Amadeus oder Sternenhimmel wechselten ab mit traditioneller Polka wie der flotten "Katharinen-Plka", bei der die Besucher des Strohparkzelts von den Musikern mitgerissen wurden.

Interessante Rhythmenwechsel von flott bis gemütlich gelangen den Musikern der insgesamt beeindruckenden Stettener Kapelle dann bei ihrem "Puszta-Zauber". Die Kult-Hits von Udo Jürgens spielten die Musikanten ebenso wie "Hoch Badnerland", das von den Akteuren auf der Bühne selbstverständlich kräftig mitgesungen wurde. Einen fulminanten Schlusspunkt setzte die Feuerwehrkapelle dann mit ihrer Aufführung des Marschs "Die Sonne geht auf" von Rudi Fischer, der das ganze Zelt begeisterte und so fand das Musikfest im Strohpark-Stadl ein mitreißendes Finale.

Weiteres Programm Am Dienstag, 2. Oktober, geht das Programm beim Strohpark um 20 Uhr bereits weiter und es spielt die Biraböhmische Blasmusik. Am Mittwoch, 3. Oktober, werden ab 12.30 Uhr der Musikverein Schwenningen und ab 15.30 Uhr die Blaskapelle "Peng" jeweils drei Stunden lang ihr Bestes geben. Zum Oktoberfest servieren die Heuberger Gaumenfreunde Ochs am Spieß, Leberkäs und Haxen. (wk)

