Der Narrenfahrplan steht fest: Am Schmotzigen Donnerstag, 28.Februar, wird die Gugge Gib Alles um 6 Uhr das närrische Volk wecken. Um 8 Uhr findet in der Heuberghalle das Narrenfrühstück und die Abholung des Büttels statt. Von der Halle aus ziehen Gugge, Büttel, erstmals Zunftmeisterin Verena Greber, Narrenrat und Hästräger zum Rathaus, um Bürgermeisterin Roswitha Beck zu entmachten. Nach der Feier der Machtübernahme im Sitzungssaal zieht das närrische Volk weiter zur Nachbarschaftsgrundschule und zum Kindergarten St. Raphael, wo die Kinder schon auf ihre Befreiung warten. Jung und alt ziehen dann gemeinsam zur Heuberghalle. Die Froner sorgen mit ihrem Wurstwagen dafür, dass die närrische Bevölkerung bei Kräften bleibt. Um 12 Uhr beginnt in der Heuberghalle das traditionelle Kuttelessen, ehe die Froner um 13.30 Uhr vor der Halle den Narrenbaum stellen.

"Schwenningen sucht das Supertalent"

Karin Mattes präsentiert im Anschluss in der Halle die Show "Schwenningen sucht das Supertalent". Junge Schwenninger Talente, die singen, tanzen, turnen oder musizieren können, freuen sich auf ihren großen Auftritt in der Heuberghalle. Der Eintritt ist frei.

Zum Zunftball am Samstag, 2. März, wird die Wasserschöpferzunft in der Heuberghalle ab 20 Uhr ein buntes Programm präsentieren. Es spielt die Showband Sunflowers. Für den Dorf- und Straßenumzug am Rosenmontag, 4. März, haben sich wieder zahlreiche Gruppen aus Schwenningen und den umliegenden Gemeinden angekündigt.