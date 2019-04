von Alexander Hämmerling

Villingen-Schwenningen – Die Einsatzabteilung der Feuerwehr Schwenningens wächst durch elf Zugänge auf eine Mannschaftsstärke von 108 Personen. "So können wir die Tages- und Nachtbereitschaft für die Bevölkerung auch in Zukunft sicherstellen", hielt der Abteilungskommandant Christian Krause auf der jüngsten Hauptversammlung fest. Die Abteilung verzeichnet ein großes Register an Ehrungen, geht aber auch durch den Übergang zweier Mitglieder in die Altersabteilung verdienter Feuerwehrmänner verlustig.