Das Zelt war rappelvoll. Erstmals spielte die Blaskapelle "Peng" beim Oktoberfest im Strohpark. Die Gruppe zählt zu den besten Vertreter böhmisch-mährischer Volksmusik. Unter der Regie ihres musikalischen Leiters Harald Reiss bot Peng eine vierstündige Gala-Vorstellung. Die Musiker stellten auch ihre neue CD "Musik verbindet" vor.

Tolles Gesansduo: Hardi und Utze. Bild: Wilfried Koch

Sängerin Ute Beer sowie die Sänger Hartmut Fischer und Wolfgang Kugler traten zwischendurch in unterschiedlichen Besetzungen auf. Schon beim Eingangslied "Spiel, Peng, spiel" zogen die Sängerin und Sänger Harti die Zuhörer mit. Mit dem Walzer "Wenn Egerlänger träumen" erinnerte das Ensemble an den unvergesslichen Ernst Hutter.

Drei Sänger untermalen Hirtenlied

Beim Titel "Musikantenfrauen" von Norbert Gälle stellten sich einige Musikanten mit Trompeten und Flügelhörnern ins Publikum, was für zusätzlich musikalischen Charme sorgte. Charly gefiel als Klarinetten-Solist beim Hirtenlied, das von den drei Sängern zusätzlich untermalt war. Die Polka "Für immer böhmisch!" oder die "Polka mit Herz" brachten das Publikum völlig aus dem Häuschen. Spätestens jetzt wurde klar, dass unter den Zuhörern sogar Fans aus dem Stuttgarter Raum oder eine Moderatorin vom holländischen Radio gekommen waren.

Das war viel Musik drin: Peng gibt Strohpark ein tolles Abschiedskonzert. Bild: Wilfried Koch

Ein Pluspunkt: Die Kapelle bringt ihre Stücke in einer kaum zu übertreffenden Perfektion zum Vortrag und bindet das Publikum aktiv ins Geschehen ein. Viele treue Peng-Fans waren glückselig, als die Sänger noch den Gesangswalzer "Schau ich hinauf zum Himmelszelt" zum Bersten gaben oder als Peng die flotte Polka "Meine Liebe die Musik" von der Scherzachtaler Blasmusik spielte. Ganz toll aber auch die Ausflüge weg von Polka-, Marsch- und Walzermusik. Beispielsweise der Abba-Song "Arrival". Beifall gab es auch für Mathias Erath, dem jüngsten Musiker in der Kapelle, mit seinem Posaunensolo bei "My Dream". Mit diesem außergewöhnlichen Konzert endete eine Reihe von musikalischen Vorträgen im Strohpark.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein