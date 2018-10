Dieses Schreiben schlug in Schwenningen ein wie eine Bombe: Die Hit-Hopper der Nachbarschaftsgrundschule Schwenningen wurden nominiert für den 36. Deutschen Rock- & Pop-Preis 2018 für die Kategorie "Bestes Arrangement" und werden mit einem der ersten drei Plätze ausgezeichnet.

Wir sind die Hit-Hopper. Das Bild zeigt die Schülergruppe beim Auftritt im Europapark Rust. Bild: Wilfried Koch

Die Deutsche Popstiftung, die Nachwuchsförderung im Bereich der Popularmusik betreibt, vergibt die Preise am Samstag, 8. Dezember, in der Siegerlandhalle in Siegen. Die Überreichung der Auszeichnungen findet zwischen 13 und 23 Uhr statt. Das Non-Profit-Kulturfestival, der Deutsche Rock & Pop Preis, an dem bereits Pur, Juli, Mundstuhl, Yvonne Catterfeld, Pasquale Aleardi sowie Luxuslärm erfolgreich teilgenommen haben, ist der deutschlandweit älteste und erfolgreichste, gemeinnützige Nachwuchspreis im Gesamtbereich der Rock- und Popmusik und wird auch in 2018 wieder in über 120 Kategorien verliehen, um der bestehenden musikalischen Vielfalt in Deutschland Rechnung zu tragen, heißt es im Einladungsschreiben der Deutschen Popstiftung.

"Dieser Preis ist für die Kinder aus Schwenningen und Beuron eine ehrenvolle Auszeichnung und quasi das i-Tüpfelchen einer erfolgreichen Hit-Hopper-Ära", stellt Rafael Schöllhorn aus Stetten a.k.M., der Leiter der Gruppe fest. Eingeschickt und nominiert wurde die aktuelle CD "Klassenreise", die im Januar 2017 erschienen ist. "Von den Hit-Hoppern werden sicherlich einige mit nach Siegen fahren, um den Preis in Empfang zu nehmen. Alle Beteiligten sind mächtig stolz darauf und freuen sich sehr über diese Auszeichnung, die nicht alltäglich ist", sagt Schöllhorn. Sein besonderes Dankeschön gelte allen beteiligten Rapperinnen und Rappern. Dies seien: "Mia Becker, Julian Blender, Chiara Curman, Sonya Eckhardt, Michelle Ploy Ehnle, Madita Frei, Jana Gebhardt, Lara Kaiser, Sandra Klaiber, Vinzenz Lermer, Juliane Schöllhorn und Ida Lilith von Bischopinck."

Die Hit-Hopper. Bild: Wilfried Koch

Zur Erinnerung: Die Schüler der Nachbarschaftsgrundschule Schwenningen sorgten 2016 mit ihrer Rap-AG "Hit-Hopper" für Aufsehen. In mehreren Orten führten die Rapper ihr Musical "Pausengeflüster" auf und präsentierten danach ihre CD mit dem Titel "Klassenreise". Vergangenes Jahr begaben sich die Rapper dann auf zur "Hit-Hopper-Sommertour 2017" mit Auftritten bei den Stadtfesten in Sigmaringen, Veringenstadt und Meßkirch sowie beim Seyoursummer-Festival in Hechingen und im Schwabenpark. Dies war zugleich der letzte öffentliche Auftritt der Gruppe. "Leider", wie ihr Macher Schöllhorn sagte. "Denn diese Jungs und Mädels haben sämtliche Auftritte fantastisch gemeistert." Aufgrund der Nominierung starte nun nochmals ein Sonderverkauf der CD für alle Interessierten. Die CD werde für 5 Euro in "Alberts Backstub Schwenningen" zu erwerben sein.

Rafael Schöllhorn war der Macher der Rap-AG Hit-Hopper an der Schule in Schwenningen. Er ist Komponist, Tontechniker und Aufnahmeleiter in einer Person. Bild: Wilfried Koch

Popstiftung und CD Das Stiftungskuratorium umfasst zahlreiche deutsche Sängerinnen und Sänger, Produzenten und Fachbüros. Mit dabei sind: Gunter Emmerlich, Lisa Fitz, Heinz Rudolf Kunze, Peter Orloff, Julia Neigel, Nicole, Ralph Siegel, Juliane Werding, Rudolf Schenker von den Scorpians, Jean Jaques Kravetz vom Udo Lindenbergs Panik Orchester und der Peter Maffay Band, der Deutsche Rock & Pop Musikerverband und die Deutsche Jazz Föderation. Auch die verstorbenen Dieter Thomas Heck und James Last gehörten dem Stiftungskuratorium an. Vorsitzender des Stiftungsvorstands ist Ole Seelenmeyer. Weitere Informationen gibt es unter: www.musiker-online.tv

Auf der CD, die jetzt wieder in den Verkauf geht, sind die folgenden Musikstücke versammelt: Klassenreise, Der Matheking, Lausalarm, Disko, Bewegungspause, Der Tannenbaum, Allein, Notendruck, Lesewettbewerb, Mobbing, Schwimmen, Wochenende und der "Hit-Hopper-Hit" ist als Bonustrack zu hören. (wk)

