Die Eröffnung nahm am Samstagnachmittag HGV-Chef Steffen Löffler vor. Unter den Gästen konnte er auch den CDU-Bundestagsabgeordneter Thomas Bareiß, Stettens Bürgermeister Maik Lehn sowie eine große Abordnung des Stettener Wirtschaftsverbunds begrüßen. Bürgermeisterin Roswitha Beck sprach von einer gelungenen Präsentation der Gewerbetreibenden aus Schwenningen sowie aus benachbarten Gemeinden in Kombination mit dem Strohpark. "Die Produkte, Angebote, Dienstleistungen und Kunstwerke bieten allen ein interessantes Schaufenster ihrer gewerblichen Tätigkeit", sagte sie. Strohpark und Leistungsschau seien eine ideale Kombination und ein weiteres Lebenszeichen des Dorfes. "Wir sind dankbar, dass in der globalisierten Welt Handwerksbetriebe hier in Schwenningen sind, sogar neu entstehen und hier bleiben und hier ihr Auskommen haben", freute sich die Rathausvorsteherin.

Beck dankte allen Machern, dem veranstaltenden HGV, den Ausstellern, dem Bewirtungsteam der Heuberger Gaumenfreunde sowie den Besuchern. Schwenningen wolle sich wieder einmal von seiner besten Seite zeigen. Die Gemeinde selbst hatte im Foyer der Halle einen eigenen Stand aufgebaut, der die schöne Gegend und Natur präsentierte. Dort war die Bürgermeisterin selbst sowie das gesamte Team vom Rathaus Ansprechpartner für die Besucher. In einem kleinen Quiz wurden Fragen rund ums Heubergdorf gestellt. Auf dem Parkplatz hatte Stingel Tief- und Straßenbau einen interessanten Parcours aufgebaut, wo vor allem für Kinder interessante Möglichkeiten geboten wurden, selbst Sand zu schaufeln oder ihr Geschick mit dem Bagger unter Beweis zu stellen.

Bei seiner Ankunft am Stand der Firma Greber-Bau verriet der CDU-Abgeordnete, dass er früher mal Laster-Fahrer werden wollte. "Wir suchen wegen des Baubooms ständig Mitarbeiter", meinte Vinzenz Greber mit einem Augenzwinkern.

Autohaus König hatte ein Großaufgebot an Fahrzeugen aller Art vor der Halle aufgebaut. Besonderes Interesse zog in der Halle der Wendepunkt auf sich. Die Damen aus der Physiotherapie von Christiana Martin sorgten bei zahlreichen Gästen mit einer Vibrationstherapie-Behandlung durch Schallwellengeräte für körperliches Wohlbefinden und jede Menge Spaß. Da wurde die Muskelspannung reguliert, der Stoffwechsel angeregt, Schmerzen gelindert und die Sensibilität des Rückens gesteigert. Möbel Schnell präsentierte selbst hergestellte Badezimmer- und andere Möbel nach Maßanfertigung. Gölz & Kränkel liefern Montagedienste rund ums Haus. Schmuckdesignerin Andrea Pleuler überraschte ihre Gäste mit neu hergestellten Kollektionen von Callah-Art. Die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch stellte freie Häuser aus ihrem Betreuungsgebiet vor, die auf neue Eigentümer warten. Medizinische Instrumente präsentierte Bäramed-Instrumente. Bernd Roth zeigte die Herstellung von Anfeuerholz, das auf dem Heuberg "Spächtele" genannt wird. Weitere Teilnehmer waren zudem: Steinmetz-Hotz aus Stetten a.k.M., Ofenbau Martin Berger, Galö zeigte Produkte der CNC-Dreh & Schleifteichnik und IMA-Industriemaschinen. Am Sonntag waren zusätzlich das DRK, die Feuerwehr, Historiker Roland Steidle und die Schwenninger Jugendbewegung vor Ort. Eine riesige Auswahl an E-Bikes hatte Manfred Frei vom Talhof Donautal auf den Heuberg mitgebracht.

Der Boom mit Elektrorädern hält weiter an. Auch Bundestagsabgeordneter Thomas Bareiß schwärmte von diesen Rädern, deren Elektrounterstützung im bergigen Land von Vorteil sind. E-Bikes gibt es auch bei Autohaus König und Fahrrad-Buck.



Programmvorschau

Die Freiluftausstellung „Ideen aus Stroh“ erfreut sich auch dieses Jahr wieder großer Beliebtheit. Im Strohpark ist beinahe jeden Tag etwas geboten. So ist auch in dieser Woche auf dem Strohpark-Gelände für Programm gesorgt: Am morgigen Dienstag und am Mittwoch werden Frank Johann Bosch und Martin Dannecker mit ihrem Team zwei Ochsen am Spieß braten und den Besuchern anbieten. Am Mittwoch, 20. September, treten zudem nochmals die Heuberg Rangers auf. (wk)

