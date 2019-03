Schwenningen vor 2 Stunden

Flohmarkt "Rund ums Kind" lockt viele Besucher in die Heuberghalle

Der katholische Kindergarten St. Raphael hatte zum zwölften Mal zu seinem Flohmarkt "Rund ums Kind" in die Heuberghalle in Schwenningen eingeladen. Die Veranstaltung war gut besucht und nach Angaben der Veranstalter wie in den Vorjahren ausgebucht.