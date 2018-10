Die Firma, die früher in Hausen im Tal beheimatet war, konnte das in der Talstraße gelegene frühere Fabrikgebäude erwerben und mit frischem Unternehmergeist zu neuem Leben erwecken. "Ich bin mit der Entwicklung unseres Betriebs mehr als zufrieden", freute sich Lärmer. Mit derzeit 32 Mitarbeitern sei ist die Firma beim Umbau von Toyota Land-Cruisern sowie Ford Vans bestens aufgestellt und schreibe volle Auftragsbücher. Bis nach Australien und Skandinavien liefere die Firma umgebauten Allrad-Variationen, größtenteils mit Expeditionskabinen und Aufstelldächern. Bis zum "Busch-Taxi" reiche die Palette der Umbauten.

Wir machen Abenteuer erfahrbar, so lautet die Devise der Schwenninger Spezial-Firma Extrem Fahrzeuge, die ihren 25. Geburtstag feierte. Unter den Gratulanten sind vorne, von links: Steffen Löffler, Erika Veit-Straub, Silvia Greber, Roswitha Beck, Maria Siber und Thomas Lermer. Sowie hinten (von links): Edwin Siber, Fred Mattes, Karl Siber, Vinzenz Greber und Fritz Grad. Bild: Wilfried Koch

Hinzu kämen leichte Pick-Ups und mittlerweile immer mehr Vans der Marke Ford-Transit, den Lermer als "hochinteressantes Auto, relativ kostengünstig und optisch gelungen" bezeichnet. Die Fahrzeuge würden konzipiert für den harten Einsatz in extremen Regionen wie Wüsten oder im Eis. Die 3200 Quadratmeter große Betriebsfläche müsse demnächst vergrößert werden. Außerdem will Lermer weitere 20 Arbeitsplätze schaffen. Beck stellte fest, der Gemeinderat habe sich davon überzeugen können, dass "Sie hier wahrhaft Großes auf die Beine gestellt haben".

Stolze Gemeinde

Die Gemeinde sei Stolz, das Unternehmen in Schwenningen zu haben. "Noch vor nicht allzu langer Zeit stand dieses Gebäude leer, es war eine Sorge für die Gemeinde, was wohl mit dem Gebäudekomplex passieren, wie es weitergehen wird." Die gewerbliche Entwicklung sei im Ort in den vergangenen Jahrzehnten stark rückläufig gewesen und es komme nicht allzu oft vor, dass sich hier ein Gewerbetreibender dieser Güte ansiedle. Schon von außen habe sich das Gebäude sehr gemausert. Durch die Investitionen könne sich der gesamte Komplex wirklich sehen lassen. Doch viel wichtiger sei natürlich, dass "im Inneren wirklich was abgeht", sagte Beck.

Beck sichert jede Unterstützung zu

Sie versicherte Extremfahrzeuge, dass es von Seiten der Gemeinde jegliche Unterstützung gibt, wenn Erweiterungsbedarf besteht. Die Gemeinde würde sich über die weitere Schaffung von Arbeitsplätzen riesig freuen. Beck betonte, sie habe das Unternehmen als "besonderen" Betrieb kennengelernt. Extrem Fahrzeuge sei herausragend, lobte sie die Mitarbeiter. Viele Besucher konnten sich am Samstag und Sonntag in der vom Durchgangsverkehr abgesperrten Talstraße einen Eindruck des aufstrebenden Schwenninger Spezialbetriebes für Abenteuerfahrzeuge machen.

