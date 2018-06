von Wilhelm Bartler

Bild: Wilhelm Bartler

Viel los war am Samstag beim NeckarMan 2018 in Villingen. Bei optimalem Wetter gingen im Waldeckstadion in Schwennigen über 1000 Läufer auf verschiedenen Strecken an den Start. Auch den Zuschauern wurde einiges geboten: mehrere Tanzgruppen und Ernährungstipps ergänzten die Veranstaltung.

