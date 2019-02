Hans Paul Feilmeier feierte am Sonntag in Schwenningen seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar ist in Schwenningen seit Jahrzehnten tief verwurzelt. Er betätigte sich als Fußballer, Sportvereinsplatzwart, Ortschronist und Altenwerksorganisator. Bürgermeisterin Roswitha Beck dankte ihm für sein Engagement im Dorf.

1939 in Albstadt geboren und in Tailfingen mit zwei Brüdern aufgewachsen verlor Feilmeier bereits 1942 seinen Vater, der mit 32 Jahren in Russland fiel. Nach seiner Schulzeit begann Hans Feilmeier bei Dyonis-Hoffmann eine Lehre als Mechaniker. Seine weiteren beruflichen Stationen waren Mayer & Cie, Karl Kufner und schließlich Groz-Beckert in Albstadt, wo er bis zur Rente im Maschinenbau arbeitete.

Im Jahr 1964 heiratete er Sieglinde Hartl. Aus der Ehe gingen im Jahr 1967 die Zwillinge Anja und Hans hervor. 1968 bauten die Feilmeiers in Schwenningen ihr Haus und spontan trat Hans Feilmeier in den Sportverein ein, wo er in der AH-Mannschaft Fussball spielte. Über vierzig Jahre lang übernahm der zuverlässige Sportfreund die Tätigkeit als Platzwart auf dem Staudenbühl. Anfangs leistete Hans seinen Dienst noch mühsam mit dem Hand-Rasenmäher, später mit dem Aufsitzrasenmäher des Kindergartens, ehe die Gemeinde einen Holder-Rasenmäher anschaffte. Inzwischen kümmerte sich der Schwenninger Platzwart im Sportzentrum um drei Rasenplätze.

Ein großes Hobby des Jubilars war stets das Sammeln von Bildern mit sportlichen Ereignissen oder örtlichen Jubiläen. So legte er viele Alben an, die er gerne ausstellte. "Seit 1992 habe ich für die Ortschronik Bilder gesammelt, die im Jahr 2002 als Bildband veröffentlicht wurden", berichtet Hans Feilmeier. "Ich bin den Schwenninger Einwohnern sehr dankbar, dass diese mir so viel Bildmaterial zur Verfügung stellten", freute er sich. Ein weiteres Hobby ist sein Unimog, mit dem er schon viele unvergessliche Fahrten machte.

Im Alter von 56 Jahren verstarb seine Ehefrau Sieglinde. Durch den früheren Schwenninger Ortspfarrer Hans Locher kam Feilmeier darauf mit seiner Lebensgefährtin Anna Deufel zum Dienst in der Pfarrgemeinde.

Nachdem Paula Bosch, die frühere Vorsitzende des örtlichen Altenwerkes St. Kolumban, ihr Amt im Jahr 2002 altershalber zur Verfügung stellte, bildeten Margarete und Heinrich Grathwohl zusammen mit Anna Deufel und Hans Feilmeier das neue Vorstandsteam. Das Ehepaar Grathwohl schied nach zehn Jahren aus, so dass inzwischen Anna Deufel und Hans Feilmeier alleine die Verantwortung für das Altenwerk tragen.