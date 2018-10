Vier Stunden lang kamen die Freunde der Blasmusik am Dienstagabend im Festzelt am Strohpark auf ihre Kosten. Nach der grandiosen Show der Biraböhmischen Blasmusik im Vorjahr war den Heuberger Gaumenfreunden, Martin Dannecker und Frank Johann Bosch klar, dass diese exzellente zwanzigköpfige Formation aus Schömberg auch 2018 engagiert werden musste.

Mal etwas anderes: Zwei Solisten als Schneeweißchen und Rosenrot verkleidet.

Unter Leitung von Klemens Reich servierten die Musikanten so nun wieder einen Blasmusik-Cocktail, der keine Wünsche offenließ. Das Gesangsduo Inge und Hans Dannecker begann schon beim Eröffnungslied "Grüß Gott ihr Freunde" mit ihren schönen Stimmen und ergänzte den harmonischen Klang der Biraböhmischen wunderbar.

Die Biraböhmische Blasmusik glänzte beim Auftritt beim Oktoberfest im Schwenninger Strohpark.

Schwerpunkt des Auftrittes waren Polka- und Marschvorträge, die das Herz vieler anwesenden Musikanten höherschlagen ließen. Mehrere Titel von Franz Meierhofer standen auf dem Programm. So auch "Der Traum einer Marketenderin", der nach einer kurzen Kadenz für Flügel- und Tenorhorn der Solisten Volker Weinmann und Philipp Müller in eine dynamische und kraftvolle Polka überging.

Das Gesangsduo Hans und Inge Dannecker gefällt mit seinem Gesang und lustigen Einlagen.

Ansager Markus Friedl unterhielt zwischen den Liedern mit Witz und sorgte zusätzlich für Stimmung beim Oktoberfest. Beim Titel "Windrosen" mischten sich einige Musiker ins Publikum und sorgten damit für kraftvolle Klänge. Der junge Trompeten-Solist Felix Langhammer glänzte beim Lied "Gloria", das auch durch bemerkenswerte Klarinetten-Klänge von Thomas Bühler und Michael Kimpfler im Wechselspiel mit dem satten Trompetensound der Biraböhmischen an James-Last-Auftritte erinnerte. Beim Marsch "Das Steirische Herz" verkleideten sich zwei Musikanten in Schneeweißchen und Rosenrot. Dirigent Klemens Reich präsentierte mit der Polka "Musikantensehnsucht" von Guido Henn seinen Lieblingstitel. Sehr gut kam auch der 1809er-Marsch aus Tirol von Martin Brugger mit dem Gesangsduo Dannecker beim Publikum an. Stark war der Auftritt von Manfred Hehl und Philipp Müller bei einem tollen Baritonsolo.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein