von Wilhelm Bartler

Mit dumpfen Trommelschlägen und trauriger Musik zog der Trauermarsch der Narren gestern von der Muslen zum Narrenbrunnen. In schwarzem Frack, mit Zylinder und Laternen, dazu weinend waren sie gekommen Hineingeschaut in den Geldbeutel und hierbei festgestellt, Jetzt ist ebbe in der Kasse und dann wurden die Geldbeutel gehörig im Zuber auf dem Narrenbrunnen gewaschen.Während dessen trugen Bärbel Noel und Jörg Schlenker in kurzen Rückblenden kleine Erlebnisse des Narrenvolkes vor, die wieder mal zeigen: Der Fasnacht schreibt manchmal die schönsten und lustigsten Geschichten. Jede Episode quittierte die Versammlung am Narrenbrunnen mit „O-Jerum“-Rufen. Nach vielem "O´jerum" am Brunnen erhob Zunftmeister Lutz Melzer das Wort.Mann solle nicht ganz traurig sein den es "'s goht degege"Danach lud er die Narren ins Herrmann-Etter-Haus zu Heringessen ein.

Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team Bild: Bartler Team

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein