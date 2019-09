Von Samstag an bis zum 6. Oktober ist wieder Strohparkzeit. Die Freiluftausstellung ist seit mehr als zwei Jahrzehnten das besondere Markenzeichen der Gemeinde Schwenningen und ein besonderes Ereignis auch für die örtlichen Vereine. Die Besucher können sich in diesem Jahr auf etwa 30 neue Strohfiguren freuen, die ab Samstag ausgestellt werden.

HGV-Vorsitzender und Bürgermeisterstellvertreter eröffnen Strohpark am Samstag

Seit Wochen sind die Strohbinder bei der Arbeit. Zunächst konstruierten sie stabile Holz- oder Stahlunterbauten, danach wurde alles mit Stroh eingebunden und zum Abschluss mit Details verziert. Steffen Löffler, Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins (HGV), und Bürgermeisterstellvertreter Vinzenz Greber werden den Strohpark am Samstag um 15 Uhr im Festzelt eröffnen. Der Narrenverein bewirtet und DJ Axel (Alexander Steidle) ist für die musikalische Unterhaltung zuständig.

HGV-Vorsitzender Steffen Löffler informierte diese Woche: „Die Bewertung der Strohfiguren wird dieses Jahr von Frank Richter mit seiner Gattin (er hat den Flyer für den Strohpark erstellt) und Mitgliedern der Bergwacht Oberes Donautal vorgenommen.“

Heuberger Gaumenfreunde und Vereine wechseln sich bei Bewirtung ab

Am Sonntag stellt der Tennisclub das Bewirtungsteam. Ab 13.30 Uhr unterhält „Joschi der Heubergtiger“ die Gäste. Die Bewirtung von Mittwoch bis Freitag liegt wieder in Händen der Heuberger Gaumenfreunde (Adlerwirt und Küchenmeister Martin Dannecker sowie Metzgermeister Frank Johann Bosch), die jeweils mittwochs und donnerstags ab 12 Uhr ein Mittagessen servieren. Freitags bieten die Gaumenfreunde ab 17 Uhr ebenfalls kulinarische Leckereien an. An den Wochenenden sowie am 3. und 4. Oktober bewirten und unterhalten die Strohbinder der Vereine und Gruppen die Gäste.

Viele Musikgruppen aus der Region treten auf

Das große Festzelt wurde am Dienstagabend neben der Heuberghalle aufgestellt und bietet Platz für 300 Besucher. Vor dem Zelt sind Sitzplätze für weitere 500 Gäste vorbereitet. An 13 Tagen wird von den Gaumenfreunden oder von den Strohbindern Livemusik geboten. Auftreten werden Musikkapellen und Chöre der Region, darunter die Heuberg-Rangers, die Musikvereine aus Obernheim, Veringendorf, Krumbach und Schwenningen, die Hohenzollernmusikanten, die Hartheimer Oldies, die AH-Musik Reiß-Aus aus Frohnstetten, die Gruppe Holzschlagblech, das Heuberger Musik Duo Arnold und Peter, Alleinunterhalter Joschi, das Kreisseniorenblasorchester des Landkreises Sigmaringen, das Kreisseniorenorchester Zollernalb, der Männergesangverein Eintracht Schwenningen und der Feuerwehrchor der Raumschaft Balingen.

Es gibt auch 2019 wieder Führungen über den Strohpark, die von Emil Laschinger (Tel: 0 75 79/9 33 58 40) angeboten werden. Informationen im Internet:

www.schwenningen-strohpark.de