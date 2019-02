Bei der Hauptversammlung der Ortsgruppe Schwenningen im Schwäbischen Albverein (SAV) hat sich Vertrauensmann Vinzenz Greber beim Team für über 700 Arbeitsstunden im Jahr 2018 bedankt. Unter anderem verlegten die Mitglieder Pflastersteine an der sanierten Feuerstelle beim Grillplatz auf Horen. Dieses Jahr wird die Wanderfamilie wieder eine Figur zum Strohpark schaffen und am 14. September die Ausstellung bewirten.

Mitgliederzahl steigt auf 87

Rechnerin Margit Lucke berichtete, die Mitgliederzahl sei um zwei auf jetzt 87 gestiegen. Wanderwart Ewald Kleiner zählte 169 Teilnehmer, die in 29 Wanderstunden 76 Kilometer unterwegs waren. Kleiner bedauerte, dass keine Kinder und Jugendlichen dabeigewesen seien. Dies soll sich jetzt ändern, denn die Ortsgruppe plant spezielle Familienwanderungen am 19. Mai und am 15. September.

Ausflug zum Thyssen-Krupp-Turm nach Rottweil

Fast jeden Monat ist eine Wanderung oder Veranstaltung geplant, wie der Besuch des Thyssen-Krupp-Aufzugtestturmes mit Stadtführung in Rottweil am 24. März.

Bürgermeisterin bittet um Heckenschnitt

Bürgermeisterin Roswitha Beck sagte, die vom Albverein betriebene Horenhütte mit der Grillstelle lade Erholungssuchende ein. Beck warb beim Albverein für die Teilnahme am Umwelt- und Kommunaltag am 6. April. Wichtig sei es, die Hecken am Hang unterhalb von Horen freizuschneiden, sodass der Blick auf das Dorf langfristig gewährleistet sei. Später werde eine große Ziegenherde auf das Areal gelassen und weiter zu diesem Ziel beitragen.

Workshop für Jugendlager der Feuerwehr

Vinzenz Greber informierte, dass sich die Ortsgruppe auf Wunsch der Feuerwehr mit einem Workshop am Kreisjugendfeuerwehrzeltlager beteiligen wird. Es findet von 19. bis 23. Juni statt und die Vereinsmitglieder werden mit dem Feuerwehrnachwuchs Nistkästen und ein Insektenhotel bauen.