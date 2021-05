Der Gemeinderat Sauldorf befürwortete in seiner jüngsten Sitzung wegen der hohen Nachfrage den zweite Bauabschnitt des Baugebiets „Letten“. Es entstehen 13 zusätzliche Bauplätze. Nach langer Diskussion wurden 115 Euro pro Quadratmeter festgesetzt.

Die große Nachfrage nach Baugrundstücken in der Region hält weiter an. Das gilt auch für das Baugebiet „Letten“ in Sauldorf, das gerade erschlossen wird. Für fast alle Grundstücke des ersten Bauabschnitts gibt es bereits Interessenten.