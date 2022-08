Sauldorf (kaj) Zum 43. Mal wird in Roth das Walterefest

gefeiert, es findet am Sonntag,

14. August, und Montag, 15. August, auf der Festwiese statt.

Die Anfänge gehen darauf zurück, dass der Narrenverein Durbestecher seine jährlichen Vorstandsitzungen im Gartenhaus der Familie Brutscher in Roth abgehalten hat. Rosa Brutscher schlug damals vor, aus einer Vorstandssitzung ein Mitgliederfest zu machen, berichtet Vorsitzender Thomas Deschler.

Diese Idee kam bei den Mitgliedern dermaßen gut an, dass sie auch gleich ihre Familien mitbrachten. Dazu gesellten sich dann Freunde und Gönner des Vereins, einige Neugierige kamen ebenfalls hinzu, schildert Deschler. Die Popularität war nicht aufzuhalten. 1978 wurde das Fest schließlich auf die große Wiese beim Anwesen Brutscher verlegt. Die Nähe zum Walteremoor gab dem Kind seinen Namen.

Das besondere Flair der Veranstaltung, die traditionell am zweiten Sonntag und Montag im August gefeiert wird, machte sie in der nahen und fernen Umgebung bekannt. Hinzu kommen auch einige außergewöhnliche Leckerbissen, die das Walterefest auszeichnen.

Traditionell wird am Sonntag Saumagen mit Spätzle oder Kartoffelsalat angeboten, montags erfreut sich der Gaumen an kross gebratener Schweinshaxe. Während beider Festtage backen die Durbestecherfrauen Dinnele mit unterschiedlichen Belägen. Kaffee, Kuchen und Eis gibt es übrigens auch.

Mittlerweile, so Deschler, hat sich auch der Künstlermarkt am Sonntag zu einem beliebten Anziehungspunkt entwickelt. Heimische Hobbykünstler stellen ihre Produkte aus Keramik, Metall, Holz, Blumenbinderei und Malerei aus. Für die Kinder ist auch gesorgt. Neben dem Kinderschminken können sie in einen überdimensionalen Sandhaufen buddeln und es werden Basteltische eingerichtet.

Tanz mit Buggy

Die Musikkapelle Sauldorf wird am Sonntag den Frühschoppen ab 11 Uhr begleiten, ab 15.30 Uhr darf getanzt werden, die passenden Klänge steuert die Buggy-Tanzband bei. Auch am Montag steht zum Feierabend ab 17 Uhr Tanz auf dem Programm, dann musiziert Alleinunterhalter Reinhold Hospach aus Inneringen.