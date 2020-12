von Sandra Häusler

Kreativ geht die Alt-Katholische Kirchengemeinde in Zeiten der Corona-Pandemie in der Adventszeit neue Wege. Unter dem Titel „Advent am Weg“ wird jeweils an den Adventssonntagen eine neue Themenstation aufgebaut. Diese kann auch außerhalb der Gottesdienstzeiten aufgesucht werden. Jede Wegstation ist einem Thema zugeordnet.

Stationen einfach gehalten

Mit ansprechenden Texten, Geschichten und Gedanken führen die Stationen von „Advent am Weg“ der Alt-Katholischen Kirchengemeinde in Sauldorf durch die Adventszeit. | Bild: Sandra Häusler

Am ersten Adventssonntag galt das Augenmerk der Station vor der Alt-Katholischen Kirche in Sauldorf dem Thema „Hoffnung“. Auf einem hölzernen Ständer lagen ein Psalmvers, einfühlsame, hoffnungsspendende Geschichten, Gedichte und Gedanken für Erwachsene und Kinder zum Mitnehmen bereit, sowie ein Handschmeichler in Herzform. Initiiert wird der „Advent am Weg“ von der „Kompass-Gruppe“ der Alt-Katholischen Kirchengemeinde. Die „Kompass-Gruppe“ schaue, wo die Gemeinde stehe und wo sie hin wolle, erklärt Gabriele Mors im Gepräch. Die Stationen seien einfach gehalten. „Weihnachten war vor zweitausend Jahren auch einfach“, ist sich Gabriele Mors sicher.

Besinnlicher Spaziergang bietet sich an

Die zweite Station für den zweiten Adventssonntag wird in der Sauldorfer Helgengasse aufgebaut. Am dritten Adventssonntag ist sie zwischen der Pfarrkirche St. Sebastian und dem Friedhof und am 4. Advent auf einer Wiese im Fliederweg im Neubaugebiet zu finden. Der Besuch der Adventsstationen am Weg kann mit einem besinnlichen Spaziergang verbunden werden. Die Themen-Adventsstationen stehen bis zum nachfolgenden Sonntag an diesen Stellen.