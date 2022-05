Am Samstag gegen 17.45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 8223 und der Kreisstraße 8224 in Höhe Sauldorf-Boll zu einem Zusammenstoß zwischen einem Audi und einem Wohnmobil. Den Ermittlungen der Verkehrspolizei Sigmaringen zufolge, wollte der 22 Jahre alte Fahrer des Audi die Kreuzung überqueren und hielt zunächst an der Stopp-Stelle an. Hierbei übersah er vermutlich das vorfahrtsberechtigte Wohnmobil eines 36-jährigen und fuhr los, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.

Alle Unfallbeteiligten sind im Krankenhaus

Die Fahrzeuge waren jeweils mit zwei Personen besetzt, die allesamt leicht verletzt und mittels Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Der Schaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt. Neben der Polizei waren drei Krankenwagen sowie vorsorglich ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr Meßkirch mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften sowie ein Abschleppdienst mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme für rund zweieinhalb Stunden zum Teil gesperrt. Es kam jedoch zu keinen Beeinträchtigungen des Verkehrs, informiert die Polizei.